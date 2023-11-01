HDP eski İstanbul milletvekili Hüda Kaya gözaltına alındı

HDP eski İstanbul Milletvekili Hüda Kaya, yurt dışında bir programa katılmak üzere bulunduğu İstanbul Havalimanı’nda , “kanuna aykırı toplantı veya gösteri yürüyüşlerine katılarak ihtara ve zor kullanmaya rağmen dağılmakta ısrar etme, birden fazla kişiyle birlikte görevi yaptırmama için direnme” suçlamasıyla gözaltına alındı.

Hüda Kaya’nın avukatı Zilan Leventoğlu, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Hüda Kaya hakkında 27 Eylül’de hukuksuz bir şekilde kaçak kararı alınması akabinde, tarafımızca bu karara itiraz edilmiş, kaçak olmadığı, ikametinde ulaşılabilir olduğu, telefonlarının açık olduğu, her zaman ifadeye hazır olduğu hem sözlü hem yazılı olarak defalarca belirtilmiş olmasına ve yakın tarihlerde İstanbul Cumhuriyet Savcılığı’na gidip ifade vermiş olmasına rağmen, yine kendisinin savcılık kalemi ile görüşüp gerekirse Ankara’ya gelebileceğini, ifade için hazır olduğunu kaçaklık kararının kaldırılması gerektiğini söylemesine rağmen kaçaklık kararı kaldırılmamış, Hüda Kaya’nın ifade vermek istemesi keyfi şekilde engellenmiştir” ifadelerini kullandı.

Leventoğlu açıklamasının devamında şunları söyledi:

"Sonuç olarak bugün müvekkilimiz Sayın Hüda Kaya saatlerdir havalimanında olmasına, pasaport işlemlerinin sorunsuzca gerçekleşmesine rağmen uçağın kalkmasına 10 dakika kala yine tamamen keyfi bir şekilde çıkışınız mümkün değil denilerek gözaltına alınmıştır. Bu tamamen haksız, keyfi ve hukuksuz süreci kamuoyunun takdirine bırakıyoruz.”