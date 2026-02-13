Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda Büyük Operasyon: 93 Vergi Müfettişi Gözaltında

FETÖ'nün Hazine ve Maliye Bakanlığı yapılanmasına İstanbul merkezli 11 ilde operasyon düzenlendi. Bakanlık bünyesinde aktif görev yapan ve ihraç edilen toplam 94 vergi müfettişinden 93'ü gözaltına alındı. 1 şüphelinin yurt dışında olduğu belirlendi.

Son Güncelleme:
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nca, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne verilen talimatlar doğrultusunda, FETÖ/PDY'nin eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma başlatıldı.

93 VERGİ MÜFETTİŞİ GÖZALTINDA

FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü'nün gizli haberleşme yöntemlerinden olan ankesörlü-büfe telefonlarından, ankesörlü kart sistemi kullanılarak örgütsel iletişim tekniklerine uygun şekilde bağlantı kurdukları tespit edilen; terör örgütü içerisinde eylem ve faaliyet yürüttüklerine yönelik haklarında itirafçı beyanları bulunan ve örgütsel faaliyetlerde yer aldıkları değerlendirilen, Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesinde ihraç/aktif görev yapan toplam 94 vergi müfettişine yönelik operasyon düzenlendi.

İstanbul merkezli 11 ilde düzenlenen operasyonda toplam 93 şüpheli gözaltına alınırken, 1 şüphelinin ise yurt dışında olduğu tespit edildi.

Forex Dolandırıcılarına 6'ıncı Dalga Operasyon, 35 GözaltıForex Dolandırıcılarına 6'ıncı Dalga Operasyon, 35 GözaltıGüncel

‘Onlyfans' Platformuna Operasyon, Gözaltılar Var: Mal Varlıklarına El Konuldu‘Onlyfans' Platformuna Operasyon, Gözaltılar Var: Mal Varlıklarına El KonulduGüncel

Kaynak: DHA

Etiketler
Hazine ve Maliye Bakanlığı FETÖ Operasyon
Son Güncelleme:
Türkiye’nin Çevre Vizyonuna Yeni Adım! Cemre Vakfı Tanıtım Programı AKM’de Cemre Vakfı Tanıtım Programı AKM’de
Fenerbahçe’de Beklenmedik Deprem! Tedesco’nun Çıkacağı Son Maçı Açıkladı: İşte Yerine Gelecek O İsim… Çıkacağı Son Maçı Açıkladı! İşte Yerine Gelecek İsim
Antalya’yı Sağanak Vurdu! Evler ve Arabalar Sular Altında Kaldı, 7 İlçede Okullar Tatil Edildi Antalya’yı Sağanak Vurdu! Evler ve Arabalar Sular Altında Kaldı, 7 İlçede Okullar Tatil Edildi
Hükümet Düğmeye Bastı! TBMM’den Tarihi Karar: Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor Tarihi Karar! Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor
ÇOK OKUNANLAR
İBB’nin İftar Menü Fiyatlarına Zam: İşte Yeni Ücretler… İBB’nin İftar Menü Fiyatlarına Zam, İşte Yeni Ücretler…
‘Onlyfans' Platformuna Operasyon, Gözaltılar Var: Mal Varlıklarına El Konuldu ‘Onlyfans' Platformuna Operasyon, Gözaltılar Var
Epsteın Bağlantısı Sarayı Karıştırdı: Kraliyet’te ‘Sus Payı’ İddiası Epsteın Bağlantısı Sarayı Karıştırdı: Kraliyet’te ‘Sus Payı’ İddiası
Fed Beklentileri Değişti, Altın Fren Yaptı Fed Beklentileri Değişti, Altın Fren Yaptı
Forex Dolandırıcılarına 6'ıncı Dalga Operasyon, 35 Gözaltı Forex Dolandırıcılarına 6'ıncı Dalga Operasyon, 35 Gözaltı