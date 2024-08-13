Hazımsızlığı Giderip, Kalp Sağlığını Koruyor: Kilosu Tarlada 30, Markette 80 Liradan Satılıyor

Asrın felaketinin yaralarının sarıldığı Hatay'da afetzede üreticiler üreterek güçlenmeye devam ediyor. Türkiye'nin en bereketli topraklarından olan Amik Ovası'nda bulunan Hassa ilçesinin ağızlarda tat bırakan meşhur üzümünde hasat başladı.



Sıcak havanın dengesiz ilerlemesi nedeniyle verimin düştüğü üzümde kalite bahçe bahçe değişiklik gösteriyor. Yurdun dört bir yanına gönderilen Hassa üzümü tarlada 20 TL ile 30 TL arasında alıcı buluyor.

Kaynak: İHA