Hayvansever Aile, Terk Edilen Yavru Köpeklere Sahip Çıktı

Kırıkkale’nin Yahşihan ilçesinde hayvansever bir aile, anneleri tarafından terk edilen 4 yavru köpeği sütle besledi.

Kırıkkale’nin Yahşihan ilçesindeki mesire alanında piknik yapan Altun ailesi, anneleri tarafından terk edilen 4 yavru köpeğe sahip çıktı. Aç ve bakıma muhtaç durumda olan köpekler, aile tarafından sütle beslendi. Altun ailesi, yavruları bulduklarında zayıf ve halsiz olduklarını belirtti.

Köpeklerin bakıma muhtaç olduğunu anlatan Betül Altun, "Saat 6 civarında pikniğe gelmiştik. Yakınımızda 4 yavru köpek gördüm. Bir tanesi hasta ve hareket edemiyordu. 5 saat boyunca annesinin gelmesini bekledik. Yavru köpekleri sütle besledik. Hasta olan şu an iyi durumda, ancak hala ayağa kalkamıyor" dedi.

Kaynak: ANKA