Hayvan Otlatırken Öyle Bir Şey Buldu ki Şaştı Kaldı: Şimdiye Kadar Eşi Benzeri Yok 4.5 Kilo Ağırlığında
Yozgat'ın Sorgun ilçesine bağlı Araplı kasabasında çobanlık yapan 45 yaşındaki Lokman Atıl, hayvan otlattığı sırada doğada 4,5 kilogram ağırlığında deniz salyangozuna benzeyen bir fosil buldu.
Kaynak: İHA
Lokman Atıl, bu fosilin hangi döneme ait olduğunun ve yaşının belirlenmesi için yetkililerden inceleme yapılmasını talep etti.
Bölgede uzun yıllardır çobanlık yapan Atıl, kabuklu ve kabuksuz yumuşakçalar, midye ve salyangoz fosillerinin sıklıkla bulunduğu kasabada bu büyüklükte bir fosile ilk kez rastladığını ifade etti.
Bulduğu fosili koleksiyonuna ekleyen Atıl, “Birçok kez fosil bulduk ama bu kadar büyük bir fosil görmemiştik. Hayvan otlatırken denk geldim. Fosil, 4,5 kilogram ağırlığında. Yetkililerin bu fosili gelip incelemesini istiyorum” şeklinde konuştu.
FOSİL NEDİR VE NASIL OLUŞUR?
Fosiller, Dünya’nın geçmişine ışık tutan ve eski canlılar ile ekosistemler hakkında bilgi veren önemli kalıntılardır. Fosil ya da taşıl, yer kabuğunun üst katmanlarında bulunan tortul kayaçlarda yer alan, geçmişte yaşamış organizmaların izleridir. Bu kalıntılar bazen çok iyi korunurken, bazen de erozyon ve tortulanma süreçlerinde zarar görebilir. Fosil kelimesi, Latince "yerden çıkarılan" anlamına gelen fossilis sözcüğünden türemiştir.
Ölen canlıların yumuşak dokuları, mikroorganizmalar tarafından hızla çürütülür ve kimyasal olarak parçalanır. Ancak, çoğunlukla inorganik maddelerden oluşan kemik ve kabuk gibi sert yapılar daha dayanıklıdır ve üzerleri tortul katmanlarla kaplanır. Zamanla, bu tortul katmanlar ölü canlının üzerine birikerek sıkışır ve sertleşir. Yer altı sularında bulunan kalsiyum, demir ve silisyum gibi mineraller, bu kalıntıların boşluklarına dolarak kristalleşir ve böylece organizma taşlaşarak fosil halini alır.