Hayvan Otlatırken Öyle Bir Şey Buldu ki Şaştı Kaldı: Şimdiye Kadar Eşi Benzeri Yok 4.5 Kilo Ağırlığında

Ölen canlıların yumuşak dokuları, mikroorganizmalar tarafından hızla çürütülür ve kimyasal olarak parçalanır. Ancak, çoğunlukla inorganik maddelerden oluşan kemik ve kabuk gibi sert yapılar daha dayanıklıdır ve üzerleri tortul katmanlarla kaplanır. Zamanla, bu tortul katmanlar ölü canlının üzerine birikerek sıkışır ve sertleşir. Yer altı sularında bulunan kalsiyum, demir ve silisyum gibi mineraller, bu kalıntıların boşluklarına dolarak kristalleşir ve böylece organizma taşlaşarak fosil halini alır.