Hayırsever İş Adamı Bahçelievler Halkını Sevindirdi
Türkiye erken seçime gider mi bilinmezken CHP’li siyasetçiler sokağa çıkmaya halkla bir araya gelmeye başladı. İş insanı, Bahçelievler Belediyesi Meclis üyesi Erhan Kazel ilçesinde yaşayan yoksul halka 5 milyon TL değerinde market kartı dağıttı. Kazel, “Halk her geçen gün daha da yoksullaşıyor. Yaptığımız yardımlar özellikle çocuğu olan aileler için. Önemli olan yoksulluğu kalıcı yöntemlerle yok edecek politikalar üretmek” dedi.
Bahçelievler’de çok sayıda yoksul ailenin yaşadığına dikkat çeken Erhan Kazel, “Hepimizin bildiği üzere ülkece ekonomik olarak zor zamanlardan geçmekteyiz. İktidar tarafından uygulanan yanlış ekonomik programlar asgari ücret miktarını dahi yoksulluk sınırının çokça altına düşürmüş bulunmakta. İlçemizde de çocuğuna bir paket bisküvi alamayan, doğalgazını açamayan aileler var” dedi.
‘DAYANIŞMAYI CANLI TUTMAYA ÇALIŞIYORUZ’
“İçinde bulunduğumuz süreç dayanışmayı ve yardımlaşmayı zorunlu kılmaktadır” diyen Kazel, “Cumhuriyet Halk Partisi ailesi olarak bu dönemde yardımlaşma ve dayanışmayı diri tutmak anlamında elimizden geldiğince vatandaşlarımıza destek olmaya çalışıyoruz. Daha güzel ve her anlamda kalkınmış bir Türkiye hepimizin özlemidir” ifadelerini kullandı.
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