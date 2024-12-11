Hayırsever İş Adamı Bahçelievler Halkını Sevindirdi

Bahçelievler’de çok sayıda yoksul ailenin yaşadığına dikkat çeken Erhan Kazel, “Hepimizin bildiği üzere ülkece ekonomik olarak zor zamanlardan geçmekteyiz. İktidar tarafından uygulanan yanlış ekonomik programlar asgari ücret miktarını dahi yoksulluk sınırının çokça altına düşürmüş bulunmakta. İlçemizde de çocuğuna bir paket bisküvi alamayan, doğalgazını açamayan aileler var” dedi.

‘DAYANIŞMAYI CANLI TUTMAYA ÇALIŞIYORUZ’

“İçinde bulunduğumuz süreç dayanışmayı ve yardımlaşmayı zorunlu kılmaktadır” diyen Kazel, “Cumhuriyet Halk Partisi ailesi olarak bu dönemde yardımlaşma ve dayanışmayı diri tutmak anlamında elimizden geldiğince vatandaşlarımıza destek olmaya çalışıyoruz. Daha güzel ve her anlamda kalkınmış bir Türkiye hepimizin özlemidir” ifadelerini kullandı.