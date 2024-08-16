Haydarpaşa'da 35 İnsan İskeleti Bulundu: İçlerinde Bebekler de Var

2018 yılından bu yana restorasyon çalışmalarının sürdüğü tarihi Haydarpaşa Garı'nda çalışmaların yüzde 90'ı tamamlandı. Yürütülen çalışmalar hakkında detay paylaşan İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürü Rahmi Asal, kazılar esnasında 35 tane iskelet bulunduğunu belirterek, Son 20 yılda yapılan arkeolojik çalışmaların İstanbul'un tarihini değiştireceğini söyledi.

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Haydarpaşa'da 35 İnsan İskeleti Bulundu: İçlerinde Bebekler de Var - Resim: 1

İstanbul'un tarihine ışık tutan kazılarda bugüne kadar Helenistik döneme ait mezar ile çoklu mezar, döküm atölyesi, Osmanlı dönemine ait çeşme, Bizans döneminde yapılan ayazma ve İkinci Dünya Savaşı zamanında kurulan sığınak bulundu.

İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürü Rahmi Asal, kazı çalışmalarındaki son duruma ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, alandaki kazıya Bölge Koruma Kurulu kararıyla 2018'de başladıklarını belirterek, "O kararla alana girdiğimiz günden bugüne, yaklaşık 100 bin metrekarelik bir alanda arkeolojik kazı çalışması yapıldı, çoğunluğu Doğu Roma ve Bizans diyebileceğimiz mimari kalıntılar ortaya çıkarıldı." dedi.

Mimari kalıntıların yanı sıra sikke, keramik, figürin ve benzeri eserlerin de alanda bulunduğuna işaret eden Asal, "Bunların hepsi kazıyla aynı zamanda eş güdümlü olarak, restorasyon, konservasyon ve tasnif çalışmaları yapılarak müzemizde koruma altına alınmakta." diye konuştu.

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