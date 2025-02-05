'Hayatım Gözlerimin Önünden Film Şeridi Gibi Geçti' Gerçekmiş! Ölmek Üzere Olan Hastanın Beyni Kayda Alındı
'Hayatım gözlerimin önünden film şeridi gibi geçti.'... Bu cümleyi herkes en az bir kez duymuştur. Ya çevresinde hayati tehlike yaşayan birinden ya da en azından bir dizi ya da film sahnesinden. Peki bu gerçekten doğru mu? Bir insan ölümle burun buruna geldiğinde anıları bir anda gözünün önünde beliriyor mu? ABD'li bilim insanları Kanadalı bir epilepsi hastasında ilk kez beyin dalgalarını kayda aldı... İşte ölüm döşeğindeki bir hastanın son 30 saniyesinde beyninde olanlar...
Kaynak: Nefes gazetesi
Ölüme yaklaşan pek çok insandan duyulan ortak bir söz vardır: 'Hayatım gözlerimin önünden film şeridi gibi geçti.' İşte bu sözün doğruluğu, yakın zamanda ABD'deki bilim insanları tarafından mercek altına alındı. Epilepsi tedavisi görürken aniden kalbi duran 87 yaşındaki Kanadalı bir hastanın beyin aktivitelerini ilk kez kayda aldı.
Epilepsi hastasının kafasına elektroensefalografi (EEG) cihazı takıldı ve hastanın beyin dalgaları incelendi. Bu inceleme kalp durmasından önceki ve sonraki son 30 saniyeye ilişkin bilgileri içeriyor. Buna göre, Kanadalı hastanın beyninin, ölmeden önce hafıza ve hatırlamayla ilgili kısımları devreye geçti.
Peki insanlar ölmeden önce neden hafızaları harekete geçiyor ve anılarını hatırlıyorlar? Net bir cevabı olmasa da farklı teoriler bulunuyor. Bunlardan ilki, hayatın tehlikeye girdiği anda oksijen seviyesinin azalmasına bağlı olarak sinirler arasındaki sinyalleri ileten nörotransmitterlerin salgılanmasını tetiklemesi. Bu durumun sonucunda nöronlar çok daha hızlı hareket ediyor ve ölüm döşeğindeki insanlar anılarını hatırlamaya başlıyor.
Diğer teori ise anıların beyinde depolandığı yerle alakalı. Çok duygusal anların beynin kavgaya cevap verdiği kısım olan amigdalada depolandığını belirten bilim insanları, bir kişinin hayatı tehlikeye girdiği durumlarda amigdalanın devreye girdiğini ve anıların hatırlandığını ifade ediyor.