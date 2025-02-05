'Hayatım Gözlerimin Önünden Film Şeridi Gibi Geçti' Gerçekmiş! Ölmek Üzere Olan Hastanın Beyni Kayda Alındı

Peki insanlar ölmeden önce neden hafızaları harekete geçiyor ve anılarını hatırlıyorlar? Net bir cevabı olmasa da farklı teoriler bulunuyor. Bunlardan ilki, hayatın tehlikeye girdiği anda oksijen seviyesinin azalmasına bağlı olarak sinirler arasındaki sinyalleri ileten nörotransmitterlerin salgılanmasını tetiklemesi. Bu durumun sonucunda nöronlar çok daha hızlı hareket ediyor ve ölüm döşeğindeki insanlar anılarını hatırlamaya başlıyor.