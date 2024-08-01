Hayat Kurtaracak Yöntem: Artık Limonu Kesmenize ve Sıkacak Almanıza Gerek Kalmayacak!
Limon sade tüketilmesinin yanında, çorbaya, salataya ve yemeklere dökülerek ayrı bir lezzet katıyor. Limonun sıvısından faydalanmak için ya kesmek ya da sıkacak kullanmak gerekiyordu. Limondaki o ayrıntıyı fark edip bu yöntemi deneyenlerin artık limonu kesmesine veya sıkacak almasına gerek kalmayacak.
Limon ılıman iklime sahip bölgelerde yetiştirilir ve uçucu yağ taşır. Limon, Hindistan, Güney Amerika, Güneydoğu Asya, Kaliforniya, Ege ve Akdeniz gibi bölgelerde üretiliyor. Limon, öncelikle suyu için kullanılır. Limonun eti ve kabuğu ise aşçılık ve fırıncılık için kullanılır.
Salata, balık ve çorbaya sıkılan limon yemeklere ayrı bir tat veriyor. Kimi zaman ekşi kimi zaman ise destekleyici bir lezzet deneyimi sunuyor.
Limonu yemeklere ve çorbalara eklemek için kimi ya limonu kesiyor ya da sıkacak kullanıyor. Bu yollar kimi zaman zahmetli olabiliyor. Limondaki o ayrıntıyı fark edip bunu deneyenlerin limonu kesmesine veya sıkacak almasına gerek kalmayacak.
Limonun iki ucundaki çıkıntıyı kürdan veya iğne yardımıyla delinmesi ve limonun ortasının sıkılması halinde, limonun suyu rahat bir şekilde dökülüyor. Bu yöntem limonun kesilerek kullanıldığındaki çekirdek dökülmesi problemini tarihe karıştırıyor.