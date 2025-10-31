Hayalleri Enkazda Kaldı... Gebze'de Çöken Binada Bilir Ailesiyle İlgili Kahreden Detay

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde iki gün önce sabah saatlerinde çöken 7 katlı bina, bir ailenin yok olmasına neden oldu. Alt katında eczane bulunan Mevlana Mahallesi Issıkgöl Caddesi’ndeki bina henüz belirlenemeyen bir nedenle çökerken, binada kiracı olarak yaşayan 5 kişilik Bilir ailesi enkaz altında kaldı.

AİLEDEN GERİYE YALNIZCA DİLARA SAĞ ÇIKTI

Arama-kurtarma ekiplerinin yoğun çabaları sonucunda aileden 12 yaşındaki Muhammed Emir Bilir ve 14 yaşındaki Hayrunisa Bilir’in cansız bedenlerine ilk olarak ulaşıldı. 18 yaşındaki Dilara Bilir ise enkazdan sağ çıkarıldı.

Ekipler, çalışmaların 19’uncu saatinde baba Levent Bilir’in (44), kısa süre sonra ise anne Bilir’in cansız bedenine ulaştı. Ailenin dört ferdi dün düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verildi.

DİLARA YOĞUN BAKIMDA TEDAVİ GÖRÜYOR

Kurtarılan Dilara Bilir’in hastanedeki tedavisi sürüyor. Sağ kolunda parçalı kırık olduğu ve ameliyata alınacağı belirtilirken, yüzeyinde hafif yaralar ve deri soyulmaları olduğu bildirildi. Psikolojik desteğin de sağlandığı Dilara’nın tedavisinin uzman psikologlar eşliğinde devam ettiği aktarıldı.

“EV ALMIŞLARDI, 2 AY SONRA TAŞINACAKLARDI AMA NASİP OLMADI”

Ailenin yakını Niyazi Turgut, yaşanan acı olayla ilgili yürek burkan detayları paylaştı. Turgut, “4 kişiyi toprağa verdik, bir kişi hastanede. Dilara’nın ailesinin öldüğünden haberi yok, deprem olduğunu zannediyor. Dilara hafız, çok akıllı bir kız. Ev almışlardı, 2 ay sonra taşınacaklardı ama nasip olmadı.” sözleriyle duygularını dile getirdi.

ENKAZIN NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Bilir ailesinin yaşadığı acının ardından, bina çökmesinin nedeni araştırılıyor. Enkaz kaldırma çalışmalarının ardından uzman ekipler tarafından binadan alınan numuneler incelenmek üzere laboratuvara gönderildi. Yetkililer, çökme nedenine ilişkin raporun kısa sürede açıklanacağını belirtti.

Kaynak: İHA