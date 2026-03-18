Hayaller Fıstık, Gerçekler Bezelye! Baklavadaki Büyük Hileye Dikkat: Bayramda Ağzınızın Tadı Kaçmasın

Antalya Pastacılar Odası Başkanı Ekrem Keskin, Ramazan Bayramı öncesinde tatlı üretiminin hız kazandığını belirterek, vatandaşlara merdiven altı üretim konusunda uyarılarda bulundu.

Bayram hazırlıkları kapsamında imalathanelerde yoğun mesai yapıldığını belirten Keskin, bazı üreticilerin maliyeti düşürmek için Antep fıstıklı baklavada hileye başvurabildiğini söyledi.

'DIŞARIDAN ANLAŞILMASI ÇOK ZOR'

Baklava üretiminde en çok karşılaşılan hilelerden birinin fıstık yerine farklı ürünlerin kullanılması olduğunu belirten Keskin, "Bazı yerlerde fıstığın içine bezelye karıştırıldığı görülebiliyor. Vatandaşın bunu dışarıdan anlaması çok zor. Bu yüzden tatlıların güvenilir ve ruhsatlı işletmelerden alınması gerekiyor" diye konuştu.

Vatandaşların merdiven altı üretim yapan yerlerden alışveriş yapmaması gerektiğini vurgulayan Keskin, "Girişinde Pastacılar Odası logosu bulunan işletmelerden gönül rahatlığıyla alışveriş yapabilirler. Şu anda tatlılarımız imalathanelerimizde itinayla hazırlanıyor. Yoğunluk yaşanmaması için siparişler paketlenip hazır hale getiriliyor" dedi.

BAYRAM ÖNCESİ FİYATLAR NE DURUMDA?

Baklava fiyatlarının kullanılan malzemeye göre değiştiğini belirten Keskin, şunları kaydetti:

"Tatlıların kilosu ortalama 550 ile 2 bin TL arasında değişiyor. Antep fıstıklı baklavada ise maliyet daha yüksek. Çünkü Antep fıstığının kilosu şu anda yaklaşık 2 bin ile 2 bin 500 TL civarında. Antep fıstıklı baklavanın kilosu ortalama 1750 ile 2 bin TL arasında değişiyor. Cevizli baklava ise 550 ile 600 TL civarında satılıyor" diye konuştu. Bayram sofralarının vazgeçilmez tatlısının baklava olduğunu kaydeden Keskin, "Baklava, sarı burma, bülbül yuvası, kadayıf, midye tatlısı ve katmer gibi birçok çeşidimiz var. Ancak bayramlarda en çok tercih edilen yine baklava."

Kaynak: DHA