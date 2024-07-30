Havayolu Ulaşım Şikayetlerinde Büyük Artış!

Şikayetvar, son günlerde en çok konuşulan konulardan biri olan havayolu ulaşım firmalarıyla ilgili verilerini açıkladı. Platform tarafından yapılan açıklamaya göre, en çok şikayet edilen konuların başında rötarlar ve iptal edilen uçuşlar geliyor. Havayolu şirketlerinin bu konuyla ilgili yolcuları yeterince bilgilendirmemesi ya da eksik bilgilendirmesi tartışmaların odak noktasını oluşturuyor. Bagajların kaybolması, hasar görmesi veya geç teslim edilmesi sıkça şikayet edilen konular arasında yer alıyor. Şikayetvar’a ulaşan yolcular, bagajlarının güvenli bir şekilde taşınmasını ve zamanında teslim edilmesini talep ediyor​. Havayolu şirketlerinin müşteri hizmetleri kalitesinin yetersiz olması, uçak içi ikramların kalitesizliği veya eksikliği, koltukların konfor düzeyinin düşük olması gibi konular da şikayet konuları arasında. Havayolu şirketlerinin iptal, rötar veya bagaj sorunları gibi durumlarda yolculara yönelik politikaları ve bu politikaların uygulanma şekli de şikayet konusu olabiliyor. Yolcular, tazminat ve diğer haklarının korunmasını bekliyor.

Şikayetvar’ın açıkladığı verilere göre, havayolu ulaşım firmalarıyla ilgili 2023’ün ilk 7 ayı ile 2024’ün aynı dönemi kıyaslandığında şikayetlerin artış oranının yüzde 58 olduğu gözlemleniyor. İlgili sektörde geçen yıl 10 bin 511 olan şikayet sayısı 2024’te 16 bin 446’ya ulaşıyor.

Konuyla ilgili Şikayetvar’a ulaşan bazı şikayetlerse şöyle:

'15 YAŞINDA BİLMEDİĞİM BİR ÜLKEDE BAVULUM YOK'

“15 yaşında öğrenciyim ve bavulumu kaybettiler. 28 Temmuz İstanbul Münih uçağı ile Münih'e tek başıma uçtum fakat bavulum çıkmadı. Rapor doldurdum tutanak tutturdum ama kimse bana geri dönmedi ve bilgi alamıyorum. Bilmediğim bir ülkede bilmediğim bir yerde tek başına kalıyorum ve bavulum yok. Bana yardımcı olmuyor. Acil bana yardım gerekiyor, bavulum gerekiyor.”

'3 SAAT UÇAĞIN İÇERİSİNDE BEKLEDİK'

“İstanbul-Diyarbakır arası uçuş için uçağa bindik. Fakat kalkış pistinden uçak geri döndü. Bir arıza olduğu söylenerek 3 saat uçağın içerisinde bekledik. Bütün planlı işlerimizi iptal etmek zorunda kaldık. 2 saat sürecek bir uçuş için yaklaşık 6 saat mağdur edildik. Ve tarafımıza ne bir bilgilendirme ne de bir özür dilendi. Yaptığım araştırmada birçok kişinin de farklı sebeplerden mağdur olduklarını öğrendim.”

'BİLGİSAYARIMIN EKRANINI KIRDILAR'

“Dün Ankara'dan Elazığ'a uçtum. Firma yetkilileri valizimdeki bulunan monitör ekranını alamayacaklarını belirtti. ‘Ancak el bagajı olarak alabilirsiniz’ dediler apar topar havaalanında bir el bagajı buldum ve monitörü koydum. Güvenlikten geçtim. Tam hostes karşılama alanının önünde bir kadın tarafından durduruldum ve elimdeki çantayı girişte bırakmam gerektiğini çıkışında aynı şekilde alacağım söylendi. Israrla kadına ‘çantamda monitör var bakın alt kısma konulmamalı, kırılabilir’ dememe rağmen ‘asla bir şey olmayacak. Endişeniz olmasın.’ denildi ve zorla elimden alındı. O an ‘Bakın bilgisayara bir şey olma ihtimali var ise inebilirim’ dememe rağmen güvence verip beni oturttular. İndiğinde ise bilgisayarım valizlerle birlikte fırlatıldı ve kırıldı. Şirket bilgisayarı hasarımın karşılanmasını talep ediyorum.”

'HİZMET VEREMEYECEKSENİZ ÇEKİLİN BU SEKTÖRDEN'

“Saatlerdir bizleri, uçuşumuzu erteleyerek mağdur ediyorlar, bir dünya ücret ödeyip hizmet alamamak, sorunlarımızı iletebileceğimiz gerçek bir muhatap bulamamak çok büyük bir sorun. Herkes iş güç sahibi, çocuk çocuk insanlar perişan oldular. Hizmet veremeyecekseniz çekilin bu sektörden insanları mağdur etmeye hakkınız yok. Kimse sizin beceriksizliğiniz yüzünden havalimanlarında sürünmek zorunda değil. Bu yarattığınız sorunların biz özrü olur umarım. Bu şikayeti bir de web sitelerinden yapmak istedim ama orası da tam bir fiyasko olduğu için şikayetimi kaydedemedim.”

'AÇIKLAMA YOK, 6 SAATTİR BEKLİYORUZ'

“İstanbul Havalimanı ve Sao Paulo arasındaki uçuşta birçok sıkıntı oldu. Öncelikle 6 saatlik bir rötar oluştu, o altı 6 bekledikten sonra da 19.10’da kalkacak denildikten sonra hala almaya başlamadılar çok uzun sıra var ve saat kalkış saatine yaklaştı hala almaya başlamadılar. Ayrıca hiçbir açıklama da yapılmıyor bari ne olmuş onu öğrenelim, hala bekliyoruz.”

'UÇUŞA 4 SAAT KALA SMS İLE 5 SAAT GECİKMELİ UÇACAĞIMIZI ÖĞRENDİK'

“18 Temmuz 2024 tarihinde İstanbul-Bangkok uçuşu, anlam verilemeyen ve açıklama bile alamadığımız sebeplerden ötürü uçuşa 4 saat kala bir SMS ile 4 saat 25 dakika tehir edilmiştir. Şoku ile 5 saatten fazla rötar yapması, tüm işlerimizi aksattığı gibi, telefon ile görüştüğümde (kayıtlar kontrol edilebilir), uçuşumun iadesini talep etmeme rağmen önce kapalı olması, sonrasında da bir çekirdek parası iade edebileceklerini dile getirmeleri tüm psikolojimizi bozduğu gibi havalimanında sadece bir yemekle geçiştirmeye çalışmaları ve daha da acısı, sanırım sistemde yapılan bu sabah kontrol ettiğim saat farkları. Uçuşun 01:35'te gerçekleşmesi gerekirken, 06:40'ta gerçekleşmesine rağmen sonrasında gelen mesajı da ekte paylaşayım. Neden mesajda 06:33 olduğunu da sivil uçuş kurallarını okuduğumda anladım. Hiç yakışmadı. Yaşadığım mağduriyetin ivedi şekilde çözülmesini bekliyorum”

Kaynak: DHA