Havayolu Firması İflas Bayrağını Çekti! 30 Bin İşçi Apar Topar Çıkartıldı

Grev sürecinin devam etmesi Boeing’in mali yapısını zorlarken, tedarik zincirinde ve üretim süreçlerinde büyük aksamalara yol açabilir. Şirketin, bu krizle nasıl başa çıkacağı ve iflas riskinin ne ölçüde gündemde kalacağı ise merak konusu. Boeing’in aldığı bu radikal önlemler, şirketin gelecekteki stratejilerini şekillendirecek önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.