Havayolu Firması İflas Bayrağını Çekti! 30 Bin İşçi Apar Topar Çıkartıldı
ABD merkezli havacılık devi Boeing, 30 bin makinistin başlattığı grev sonrası maliyetleri kontrol altına almak amacıyla önemli adımlar atıyor. Şirket, binlerce çalışanını geçici ücretsiz izne çıkarırken, seyahat ve harcamalarda da ciddi kesintilere gitme kararı aldı.
Kaynak: Haber Merkezi
Boeing’in CEO’su Kelly Ortberg, grev sürecinin uzaması nedeniyle şirket üzerindeki mali baskıyı hafifletmek için yönetici ve çalışanların her dört haftada bir haftalık ücretsiz izne çıkacağını duyurdu. Ayrıca, Boeing'in mali yükünü hafifletmek amacıyla maaşlarda ve diğer harcamalarda da kesintilere gidileceği açıklandı.
Şirket, özellikle 737, 767 ve 777 uçak programlarına yönelik satın alma emirlerini durdurduğunu bildirdi. Boeing CFO’su Brian West, işçi sendikasıyla yeni bir sözleşme üzerinde görüşmelerin sürdüğünü ancak grevin, şirketin toparlanma sürecini tehlikeye soktuğunu belirtti.
30 bin işçinin başlattığı grev, Boeing’in yüzde 25 oranında dört yıllık bir maaş artışı teklifinin sendika tarafından reddedilmesiyle başladı. Sendika, müzakerelerde kararlılığını sürdürürken, Boeing’in iş gücü maliyetlerini azaltma yönünde aldığı kararlar işçilerle şirket arasındaki gerilimi artırıyor.
Grev sürecinin devam etmesi Boeing’in mali yapısını zorlarken, tedarik zincirinde ve üretim süreçlerinde büyük aksamalara yol açabilir. Şirketin, bu krizle nasıl başa çıkacağı ve iflas riskinin ne ölçüde gündemde kalacağı ise merak konusu. Boeing’in aldığı bu radikal önlemler, şirketin gelecekteki stratejilerini şekillendirecek önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.