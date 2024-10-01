Havaya Ateş Açtı, 'Yeni Aldığım Silahı Denedim' Dedi!

Olay, önceki gece 23.00 sıralarında Bursa'da merkez Yıldırım ilçesi Hacivat Mahallesi’nde meydana geldi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Devriye Ekipler Amirliği’ne bağlı sivil ekipler, suç ve suçluyla mücadelesini aralıksız sürdürüyor. Son olarak havaya ateş açılması konularına yönelik çalışma yapan ekipler Hacivat Mahallesi’nde silah seslerinin duyulduğu sokağa gitti.

Kasten yaralama ve uyuşturucu gibi suçlardan kaydı bulunan V.Ç. (30) gözaltına alındı. Şahıs, polislere, "Silahı yeni aldım, denemek için sıktım" diyerek pes dedirtti. Polis merkezine götürülen şüphelinin işlemleri sürüyor.

Kaynak: İHA