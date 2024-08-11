Havalimanının Taşınmasında 275 Kişi Çalıştı

Çukurova Uluslararası Havalimanı'na ekipmanların taşınmasında 275 kişi görev aldı.

Son Güncelleme:
Havalimanının Taşınmasında 275 Kişi Çalıştı

Turkish Ground Services, yer hizmet ekipmanlarının Çukurova Uluslararası Havalimanı'na taşınmasında 275 personelin görev aldığını bildirdi.

Turkish Ground Services tarafından yapılan yazılı açıklamada, Adana Havalimanı'ndaki 250'den fazla ekipmanın, 80 tırla Mersin'de dün hizmete açılan Çukurova Uluslararası Havalimanı'na taşındığı belirtildi.

Çalışmada yüklenici firmadan 275 personelin görev aldığı aktarılan açıklamada, sevkiyatın 4 saatte tamamlandığı bilgisi verildi.

Açıklamada, yeni havalimanının havacılık sektörüne hayırlı olması temennisinde bulunuldu.

Kaynak: AA

Son Güncelleme:
800 Kişilik Bir Köydü, Nüfusu 10 Kat Arttı: Yakında İlçe Olacak! 800 Kişilik Bir Köydü, Nüfusu 10 Kat Arttı
Denizde Kayboldu Zannedilen Çocuk Karada Çıktı! Bu Sefer Sevinç Gözyaşları Döküldü Denizde Kayboldu Zannedilen Çocuk Karada Çıktı! Bu Sefer Sevinç Gözyaşları Döküldü
İlk Başladığında Elinde Sadece Cep Telefonu Vardı: Şimdi Kendi İşinin Patronu Oldu İlk Başladığında Elinde Sadece Cep Telefonu Vardı: Şimdi Kendi İşinin Patronu Oldu
Diyetisyen Ofisine Silahlı Saldırı: Motosikletle Kaçtılar Diyetisyen Ofisine Silahlı Saldırı: Motosikletle Kaçtılar
ÇOK OKUNANLAR
Görüşme Talimatı Davutoğlu'ndan! Gelecek Partisi, AKP'ye mi Geçiyor? Gelecek Partisi, AKP'ye mi Geçiyor?
Tabela Değişti: İşte Akaryakıt Fiyatları Tabela Değişti! İşte Akaryakıt Fiyatları
Esenyurt'ta Propaganda İhbarı Düğünü Dağıttı: Müzisyenler Gözaltında Propaganda İhbarı Düğünü Dağıttı
Pazar Planı Yapanlara Kötü Haber! Meteoroloji 16 İli Uyardı: Gök Gürültülü Sağanak Yağış Geliyor Meteoroloji 16 İli Uyardı, Çok Kuvvetli Geliyor
Instagram Haniye Paylaşımını Anında Kaldırdı Haniye Paylaşımını Anında Kaldırdı