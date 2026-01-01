Havalimanında Mısır Gevreğinden 4,5 Kilo Uyuşturucu Çıktı
Mersin’deki Çukurova Uluslararası Havalimanı’nda yapılan kontrollerde, mısır gevreği paketlerinin içine saklanmış 4 kilo 510 gram esrar ele geçirildi. Olayla ilgili yabancı uyruklu bir şüpheli gözaltına alındı.
Mersin’de bulunan Çukurova Uluslararası Havalimanı’nda gerçekleştirilen denetimlerde, mısır gevreği kutularına saklanmış toplam 4 kilo 510 gram esrar ele geçirildi. Olayla bağlantılı olarak yabancı uyruklu bir kişi yakalandı.
10 AYRI PAKETTE BULUNDU
Yurt dışından havalimanına giriş yapan yabancı uyruklu L.M.’nin bagajı, gümrük muhafaza ekipleri tarafından detaylı şekilde kontrol edildi. Yapılan aramada, mısır gevreği ambalajları içine gizlenmiş 10 ayrı paket halinde esrar maddesi bulundu.
1 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Şüpheli L.M., ele geçirilen uyuşturucuya ilişkin olarak Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatı doğrultusunda gözaltına alındı.
Kaynak: DHA