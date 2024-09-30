Havalimanında Korkutan Yangın: Uçuşlar Durdu

Van Ferit Melen Havalimanı'nda yangın çıktı. Yangın nedeniyle havaalanı dumanla kaplanırken yolcular büyük korku yaşadı.

Son Güncelleme:

Saban saatlerinde çıkan yangın, bir anda bekleme salonlarını dumanla kapladı. Havalimanı ve Van Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu, yangının elektrik panosundan çıktığı belirlendi.

Yolcular dışarı çıkarılırken, uçak seferleri ise geçici olarak durduruldu. D

umanın tahliye edilmesiyle birlikte havalimanı yeniden faaliyetlerine devam etti.

Kaynak: İHA

Son Güncelleme:
Köfteyi Doğru Pişirmenin Yolu - Kasap Köfte Yaparken Bilmeniz Gereken Tüyo Köfteyi Doğru Pişirmenin Yolu - Kasap Köfte Yaparken Bilmeniz Gereken Tüyo
Fatih Portakal'ın Sözcü TV'den 1 Ayda Kazandığı Maaş Ortaya Çıktı Fatih Portakal'ın Sözcü TV'den 1 Ayda Kazandığı Maaş Ortaya Çıktı
Seçil Erzan Dört Ayrı Davadan Hakim Karşısına Çıkacak Seçil Erzan Dört Ayrı Davadan Hakim Karşısına Çıkacak
Görürseniz Sakın Dokunmayın! Bakanlık Duyurdu, Gökyüzünden Atılacak Bakanlık Duyurdu, Gökyüzünden Atılacak