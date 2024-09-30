Havalimanında Korkutan Yangın: Uçuşlar Durdu
Van Ferit Melen Havalimanı'nda yangın çıktı. Yangın nedeniyle havaalanı dumanla kaplanırken yolcular büyük korku yaşadı.
Saban saatlerinde çıkan yangın, bir anda bekleme salonlarını dumanla kapladı. Havalimanı ve Van Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu, yangının elektrik panosundan çıktığı belirlendi.
Yolcular dışarı çıkarılırken, uçak seferleri ise geçici olarak durduruldu. D
umanın tahliye edilmesiyle birlikte havalimanı yeniden faaliyetlerine devam etti.
Kaynak: İHA
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