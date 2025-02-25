Havalimanında En Çok El Konulanlar Belli Oldu: Listenin Başındaki Ürün 'Yok Artık' Dedirtti
Fransa’nın en işlek havalimanlarından Paris-Orly’de güvenlik kontrollerinde en fazla el konulan ürün, ne bıçak ne yanıcı madde oldu. İşte havalimanında en çok el konulan şaşırtıcı ürün...
Kaynak: Artı33
Sıvı kısıtlamasına takılan çikolatalı fındık kreması Nutella, yolcuların bagajlarında en çok yakalanan eşya oldu.
NUTELLA ENGELE TAKILDI
Havalimanlarında kabin bagajlarında taşınması yasaklı birçok ürün bulunuyor. Kesici aletler, yanıcı maddeler ve büyük sıvı şişeleri güvenlik kontrollerinden geçemiyor. Ancak Paris-Orly’de en fazla toplanan eşyanın Nutella kavanozları olması dikkat çekti. Özellikle büyük boy kavanozlar, sıvı kategorisine girdiği için uçak içine alınamıyor.
BAĞIŞ YOLUYLA İHTİYAÇ SAHİPLERİNE VERİLİYOR
Yetkililer, güvenlik noktalarında toplanan Nutella kavanozlarının çöpe atılmadığını, bunun yerine hayır kurumlarına bağışlandığını belirtti. Böylece el konulan ürünler israf edilmeden ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor.
YASAKLI EŞYALAR LİSTESİ ŞAŞIRTTI
Nutella’nın ardından en çok ele geçirilen eşyalar arasında matkap, darbeli matkap ve kettlebell ağırlıkları gibi ilginç nesneler yer alıyor. Öte yandan bazı yolcuların havai fişek, büyük bıçaklar ve hatta patlayıcı maddelerle uçağa binmeye çalıştığı da tespit edildi.