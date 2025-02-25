Havalimanında En Çok El Konulanlar Belli Oldu: Listenin Başındaki Ürün 'Yok Artık' Dedirtti

YASAKLI EŞYALAR LİSTESİ ŞAŞIRTTI

Nutella’nın ardından en çok ele geçirilen eşyalar arasında matkap, darbeli matkap ve kettlebell ağırlıkları gibi ilginç nesneler yer alıyor. Öte yandan bazı yolcuların havai fişek, büyük bıçaklar ve hatta patlayıcı maddelerle uçağa binmeye çalıştığı da tespit edildi.