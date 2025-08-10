Havalimanında ‘Deprem’ Alarmı! Pilotlara Artçı Uyarısı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde akşam saatlerinde 6.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntı İstanbul'da da hissedilince, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki hava trafik kontrol birimi, iniş yapan pilotları olası artçı sarsıntılar konusunda bilgilendirdi.

Güvenlik amacıyla pistte kısa süreli bir denetim yapıldı ve bu süreçte uçuş trafiğine 5 dakikalığına ara verildi.

Kontrollerde herhangi bir sorun tespit edilmemesinin ardından hava trafiği normale döndü.

Kaynak: DHA