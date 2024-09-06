Havalimanında 120 Milyon Liralık Taksi Rantı! 'Korsan Taksi Başına 1 Milyon TL Toplanıyor'

İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı ve İzmir Sivil Havalimanı Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Celil Anık, 'görevi kötüye kullanma, zimmet, resmi belgede sahtecilik, denetim görevini ihmal etmek' suçlarından 5 yıl hapis cezası aldı. Ceza temmuz ayında, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 10. Ceza Dairesi kararıyla onandı.

İzmir Sivil Havalimanı Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi, Başkan Celil Anık'ın ceza sonrası kayıplara karışması ve yönetim kurulu başkanlığını devretmemesi sebebiyle 17 Eylül’de genel kurul yapma kararı aldı. Dün ise Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na bağlı Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü (DHMİ) 18 Eylül tarihli İzmir Adnan Menderes Havalimanı Taksi Hizmetleri Kiralama İhalesi İlanı’nı yayımladı. Tarihin açıklanmasıyla, Anık’ın görevi devretmemesi nedeniyle 35 yıldır havalimanı ihalesini kazanan İzmir Sivil Havalimanı Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi ihaleye katılamayacağını öğrendi.

Kooperatifin Celil Anık'ın oğluna ait olduğuna dair belge

'BAKANLIĞA RÜŞVET VERDİM, RAHAT OLUN' DİYOR

Kooperatif üyesi plaka sahiplerinden Levent Boz ve diğer plaka sahipleri kaçak başkan Celil Anık’ın oğlu Göktuğ Anık’ın başkanı olduğu Gaziemir Karayolu Yolcu Taşıma Kooperatifi’nin kazanması için ihale tarihini bir gün sonrasına aldırdığını öne sürerek DHMİ’ye itirazda bulundu.

Boz, “Celil Anık Ulaştırma Bakanına ve yetkili müdürlüklerdeki şahıslara rüşvet verdiğini iddia edip ihaleyi kooperatifi adına aldırmak istiyor. Kendisi firariyken bile havalimanında kaçak çalıştırdığı taksicilere rahat olun, sizi oradan kimse atamayacak ben parayla her şeyi çözdüm diyerek güven vermeye çalışıyor. Akrabalarına yeni bir kooperatif kurdurdu. Oğlu da kooperatif başkanı. O kooperatifle ihaleyi almayı düşünüyor. Ayın 18'inde ihale yapılacağı dün duyuruldu. Biz de kooperatif olarak kendisini başkanlıktan almak için 17’sinde kongre yapacaktık. Yani daha mazbatayı almadan ihaleye katılmamızı engellemiş oluyor” dedi.

Soldaki: Celil Anık / Ortadaki: Süleyman Soylu / Sağdaki: İzmir Valisi Yavuz Selim Köşker

120 MİLYONU ZİMMETİNE GEÇİRDİ

DHMİ’ye sunulan itiraz dilekçesinde havalimanındaki taksi rantına dair önemli iddialara da yer verildi.

Anık’ın havalimanında görevli olmayan taksicilerden havalimanında çalışmaları karşılığında kişi başı 1 milyon TL topladığı iddia edilen dilekçede, “Uzun yıllardan beri Kooperatifimizin Başkanı olan Celil Anık, 2021 yılından bu yana Kooperatifimizi hiçe sayarak şahsi rant peşine düşmüştür. Bu beyanımızın delili olarak ; İzmir ilinde faaliyet gösteren en az 150 adet ticari taksi sahibinden, kişi başına zamanın rayiciyle 800.000,00 TL ile 1.000.000,00 TL arasında değişen meblağlarda şahsı adına, Kooperatifimize giriş parası adı altında nakit tahsilatlar yaparak, bu güne kadar yaklaşık yüz yirmi milyon Türk lirasını zimmetine geçirmiştir” denildi.

‘TEHDİT EDİLDİK’

Anık’ın kendilerini yeni bir kooperatif kurmakla tehdit ettiklerini belirten plaka sahipleri dilekçede şunları kaydetti:

“Tarafımızca, sadece kooperatifimize kayıtlı taksilerin geçici kira sözleşmesi kapsamında yolcu alma hakkının olduğu, kooperatifimiz üyesi olmayan diğer taksilerin yolcu alma hakkı olmadığı başkan Celil Anık'a iletildiğinde bu duruma son verilmesi talep edildiğinde 'Onlar benim kabulümle geçici olarak çalışmaktadır. Eğer ses çıkarırsanız başka kooperatif üzerine ihaleyi alırım siz ihaleye giremezsiniz' şeklinde kooperatif üyelerini tehdit etmişti. Kooperatif Başkan Celil Anık'ın selamıyla bizim kooperatifimiz taksilerinin hizmet vereceği yolcuları, Devlet Hava Meydanları Müdürlüğü görevlilerinin, Emniyet Müdürlüğü görevlilerinin tüm ikazlarına rağmen, ticari taksilerine almakta ve ticari taksi ile yolcu taşımacılığı faaliyetini yasalara aykırı olarak yaparak, hakkımızı çalarak, cebren ve bizleri tehdit ederek yapmaktadırlar.”

Kaynak: Gerçek Gündem