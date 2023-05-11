Havaların ısınacağı tarih belli oldu

HAVA SICAKLIKLARI MEGA KENTLERDE ARTACAK

Söz konusu paylaşımda şu ifadelere yer verildi: “14 Mayıs Pazar'a kadar ülkemizde hava genellikle kapalı, serin geçecek. 14-15 Mayıs itibarıyla ise hem hava açacak hem de sıcaklıklar aniden tırmanışa geçecek. Yeni haftada adeta bahar ve yaz havası bekleniyor.

15 Mayıs Pazartesi: Ankara: 26°, İstanbul 23°, İzmir 29°, 16 Mayıs Salı: Ankara: 29°, İstanbul 28°, İzmir 32°”