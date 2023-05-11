Havaların ısınacağı tarih belli oldu
Hava Forum isimli hesaptan yapılan paylaşıma göre 14 Mayıs’a kadar hava, genellikle kapalı ve serin olacak. 15 Mayıs itibariyle ise sıcaklıkların tırmanışa geçmesiyle İstanbul, Ankara ve İzmir’de hava sıcaklığı artacak.
Türkiye, Mayıs ayının ikinci haftasında yağışlı ve nispeten soğuk havalarla mücadele ediyor. Özellikle yurdun birçok kesiminde etkili olan sağanak yağışlar vatandaşlara zorlu anlar yaşatırken havaların ısınacağı tarih belli oldu.
14 MAYIS’A KADAR HAVA KAPALI OLACAK
Meteorolojik tahminlerin paylaşıldığı Hava Forum isimli sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre 14 Mayıs Pazar gününe kadar ülke genelinde hava kapalı ve serin olacak.
SICAKLIKLAR TIRMAŞINA GEÇECEK
15 Mayıs itibarıyla ise havanın açmasıyla birlikte sıcaklıklar tırmanışa geçecek. Hava sıcaklığı İstanbul’da 28 dereceye kadar çıkacak. İzmir’de ise hava sıcaklığı 30 dereceyi, Ankara’da ise 29 dereceyi görecek.
HAVA SICAKLIKLARI MEGA KENTLERDE ARTACAK
Söz konusu paylaşımda şu ifadelere yer verildi: “14 Mayıs Pazar'a kadar ülkemizde hava genellikle kapalı, serin geçecek. 14-15 Mayıs itibarıyla ise hem hava açacak hem de sıcaklıklar aniden tırmanışa geçecek. Yeni haftada adeta bahar ve yaz havası bekleniyor.
15 Mayıs Pazartesi: Ankara: 26°, İstanbul 23°, İzmir 29°, 16 Mayıs Salı: Ankara: 29°, İstanbul 28°, İzmir 32°”