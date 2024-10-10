Havadan Ve Karadan Müdahale Edildi! Manisa'daki Yangın Kontrol Altında

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde başlayan orman yangını, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ve Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'na bağlı ekiplerin yoğun çabalarıyla havadan ve karadan kontrol altına alındı.

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Havadan Ve Karadan Müdahale Edildi! Manisa'daki Yangın Kontrol Altında

Yangın Manisa'nın Kırkağaç ilçesine bağlı Söğütalan Mahallesi'nde çıktı. Tarım arazisinde çıkan yangının ormana sıçraması sonrası İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekiplerine haber verildi. Yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 4 uçak, 2 helikopter, 16 arazöz, 7 su ikmal aracı ile Manisa Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri tarafından müdahale edildi.

Yangın yürütülen çalışmalarla tamamen kontrol altına alınırken yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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