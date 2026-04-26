Havada Panik Dolu Anlar! Pilot Rahatsızlandı, Uçak Acil İniş Yaptı

Belfast-Antalya uçuşunu yapan yolcu uçağı, pilotun rahatsızlanması üzerine Antalya Havalimanı’na acil iniş yaptı.

İngiltere'den Türkiye’ye sefer yapan Jet2 Airlines’e ait Belfast-Antalya uçuşunda korku dolu anlar yaşandı. Jet2’nin B737-800 tipi uçağında görevli pilot, havada henüz bilinmeyen nedenle rahatsızlandı. Pilotun kusması üzerine kokpitte görevli diğer pilot, Antalya Havalimanı Hava Trafik Kontrol Kulesi'yle irtibata geçerek iniş için öncelik talebinde bulundu.

SORUNSUZ ŞEKİLDE İNİŞ YAPTI

Ayrıca sağlık ekibinin hazır bulundurulması istendi. Uçak, gerekli hazırlıkların ardından sorunsuz şekilde Antalya Havalimanı’na iniş yaptı. İnişin ardından rahatsızlanan pilot, sağlık ekibinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA

Muş'ta 4.1 Büyüklüğünde Deprem Muş'ta 4.1 Büyüklüğünde Deprem
Beşiktaş’ta Ortalık Karıştı! Hülya Avşar’dan Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı: Tam Destek Verdi Ortalık Karışık! Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı
Bunu Yapanların Beyni Yaşlanmıyor! 30 Bin Kişiyle Kanıtlandı Bunu Yapanların Beyni Yaşlanmıyor! 30 Bin Kişiyle Kanıtlandı
Facianın Eşiğinden Dönüldü! Elinde Taşıdığı Parça, Patlamamış Top Mermisi Çıktı Elinde Taşıdığı Parça, Patlamamış Top Mermisi Çıktı
ÇOK OKUNANLAR
AK Partili Yayman'dan Ara Seçim Çıkışı: Cumhurbaşkanımızın Dediği Gibi Defterimizde Yazmaz 'Cumhurbaşkanımızın Dediği Gibi Defterimizde Yazmaz'
Uşak'ta Polis Ekiplerine Silahlı Saldırı: 1'i Ağır 2 Yaralı 1'i Ağır 2 Polis Yaralı
Trump'a Silahlı Saldırı Girişimi: 45 Yıl Sonra Aynı Yer Trump'a Silahlı Saldırı Girişimi: 45 Yıl Sonra Aynı Yer
Gökyüzünde Yeni Dönem! Tüm Uçuşlarda Yasaklandı Gökyüzünde Yeni Dönem! Tüm Uçuşlarda Yasaklandı
Özlem Çerçioğlu'ndan Özgür Özel'e Sert Yanıt: 'Suç Duyurusunda Bulunacağım' Özlem Çerçioğlu'ndan Özgür Özel'e Sert Yanıt