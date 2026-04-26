Havada Panik Dolu Anlar! Pilot Rahatsızlandı, Uçak Acil İniş Yaptı

İngiltere'den Türkiye’ye sefer yapan Jet2 Airlines’e ait Belfast-Antalya uçuşunda korku dolu anlar yaşandı. Jet2’nin B737-800 tipi uçağında görevli pilot, havada henüz bilinmeyen nedenle rahatsızlandı. Pilotun kusması üzerine kokpitte görevli diğer pilot, Antalya Havalimanı Hava Trafik Kontrol Kulesi'yle irtibata geçerek iniş için öncelik talebinde bulundu.

SORUNSUZ ŞEKİLDE İNİŞ YAPTI

Ayrıca sağlık ekibinin hazır bulundurulması istendi. Uçak, gerekli hazırlıkların ardından sorunsuz şekilde Antalya Havalimanı’na iniş yaptı. İnişin ardından rahatsızlanan pilot, sağlık ekibinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA