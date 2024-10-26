Havada Faica! Uçaklar Çapıştı, 3 Kişi Öldü
Avustralya'da iki uçak havada çarpıştı. Meydana gelen facianın ardından uçaklar ormanlık alana düşerken, 3 kişi hayatını kaybetti.
Avustralya'nın Sydney kentinde yaşanan faciada iki uçak havada çapıştı. Uçakların çarpışma sonucunda ormanlık alana düşmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti.
Avustralya'nın Yeni Güney Galler (NSW) eyaletine bağlı Sydney kentinde 2 kişiyi taşıyan Cessna 182 tipi uçak, The Oaks Havaalanı'ndan kalkan 1 kişinin bulunduğu küçük uçakla çarpıştı. Uçaklar ormanlık alana düştü. Bölgeye polis, itfaiye ve ambulans ekipleri sevk edildi. Uçaklardan biri alev alırken, 3 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.
Kazanın nedeni henüz bilinmiyor.
Kaynak: İHA
Son Güncelleme: