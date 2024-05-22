Havada dehşeti yaşamışlardı: Türbülansa giren uçakta 20 kişi yoğun bakıma alındı

Singapur Havayolları'na ait yolcu uçağının türbülansa girmesi sonucu yaralanan yolculardan 20’si yoğun bakıma alındı.

Havada dehşeti yaşamışlardı: Türbülansa giren uçakta 20 kişi yoğun bakıma alındı - Resim: 1

Singapur Havayolları'na ait yolcu uçağının türbülansa girmesi sonucu yaralanan yolculardan 20’sinin yoğun bakımda olduğu belirtildi.

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Havada dehşeti yaşamışlardı: Türbülansa giren uçakta 20 kişi yoğun bakıma alındı - Resim: 2

Singapur Havayolları'na ait 211 yolcu ve 18 mürettebatın bulunduğu uçağın türbülansa girmesi sonucu yaralanan yolcular hastaneye kaldırıldı. Dün Tayland’ın başkenti Bangkok'a acil iniş yapan uçağın yaralanan 104 yolcusundan 85’nin 2 farklı hastanede tedavi altına alındığı belirtildi.

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Havada dehşeti yaşamışlardı: Türbülansa giren uçakta 20 kişi yoğun bakıma alındı - Resim: 3

Hastane yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, Avustralya, İngiltere, Hong Kong, Malezya, Yeni Zelanda, Singapur ve Filipinler uyruklu 20 kişinin ise yoğun bakıma alındığı ifade edildi.

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Havada dehşeti yaşamışlardı: Türbülansa giren uçakta 20 kişi yoğun bakıma alındı - Resim: 4

BİR KİŞİ ÖLDÜ

Singapur Havayolları tarafından yapılan açıklamada, 20 Mayıs’ta Londra'dan havalanarak Singapur'a giden SQ321 sefer sayılı Boeing 777-300ER tipi yolcu uçağının Myanmar üzerinde şiddetli

türbülansa girmesi sonucu 73 yaşındaki bir İngiltere vatandaşının hayatını kaybettiği belirtilmişti.

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Havada dehşeti yaşamışlardı: Türbülansa giren uçakta 20 kişi yoğun bakıma alındı - Resim: 5

Uçak 21 Mayıs’ta yerel saatle 15.45'te Bangkok’taki Suvarnabhumi Uluslararası Havalimanı'na acil iniş yapmıştı.

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Havada dehşeti yaşamışlardı: Türbülansa giren uçakta 20 kişi yoğun bakıma alındı - Resim: 6
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