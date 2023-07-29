Havaalanında beklemekten sıkılıyorsanız bunlara dikkat! İşte 7 püf nokta

Seyahat etmenin eğlenceli ve zevkli bir deneyim olması gerekiyor. Ancak havaalanlarındaki sorunlara yaz tatili yoğunluğu da eklenince büyük gecikmeler yaşanıyor. Bekleme sürelerini kısaltmak ve sorunsuz bir seyahat için bazı ipuçlarını takip edebilirsiniz.