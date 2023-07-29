Havaalanında beklemekten sıkılıyorsanız bunlara dikkat! İşte 7 püf nokta
Seyahat etmek çoğu zaman eğlenceli bir deneyim olsa da havaalanında beklemek can sıkıcı olabiliyor. Ancak uçuş yapacak olan yurttaşların bu 7 püf noktaya dikkat ederek, deneyimlerini daha az beklemeli hale getirmek için bunlara dikkat edebilir! İşte detaylar...
Seyahat etmenin eğlenceli ve zevkli bir deneyim olması gerekiyor. Ancak havaalanlarındaki sorunlara yaz tatili yoğunluğu da eklenince büyük gecikmeler yaşanıyor. Bekleme sürelerini kısaltmak ve sorunsuz bir seyahat için bazı ipuçlarını takip edebilirsiniz.
İşte havaalanlarında beklemeden seyahat etmenin püf noktaları:
ERKEN GELİN
Bu en klişe öneri, ancak erken varmak, uçuşunuzu kaçırma ve seyahatlerinizi kesintiye uğratma paniğini önlemenize yardımcı olabilir. Uçuş saatinizden en az 3 saat önce havaalanına gidin. Bir bagajı kontrol etmek veya güvenlikten geçmek için uzun kuyruklar uçuşunuzu kaçırmanıza neden olabilir.
Havaalanına gelmeden mutlaka internet üzerinden check-in yapmayı unutmayın.
Erkek yolcuysanız hayalet kemer takın. X ray ve metal dedektörlerde ötmeyen hayalet kemer, havaalanında, dış kapıdan uçağa kadar hiç durmadan ve zaman kaybetmeden ilerleyebilmenizi sağlıyor. Hayalet kemerin kendisini ya da tokasını çıkarmak gerekmiyor. Kalabalık içinde kemer çıkarma, takma stresi de yaşatmıyor.
ERKEN UÇUN
Genellikle hava durumu değişimleri yazın öğleden sonra başlar. Günün erken saatlerinde uçmak, uçuşunuzun iptal olma olasılığının düşük olduğu anlamına gelir. Uçuşunuz iptal olsa bile erken saatlerde daha fazla seçeneğiniz olur. Özellikle hava koşulları nedeniyle uçuş iptalleri domino etkisi yapabilir. Günün ilerleyen saatlerinde uçuş bulmakta zorlanabilirsiniz.
Ayrıca, çoğu havaalanı, genellikle öğleden sonra ve akşamlara kıyasla günün erken saatlerinde daha az uçuşa sahiptir. Sabah saatlerinde daha az kalabalık vardır.