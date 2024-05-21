Hava trafiğine sığırcık sürüsü engeli: Uçaklara iniş izni verilmedi

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda (SAW) pist üzerinde bulunan sığırcık sürüsü uçuş trafiğini durdurdu. Sığırcıklar nedeniyle uçaklara iniş izni verilmedi, 3 uçak İstanbul Havalimanı'na yönlendirildi.

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Sabiha Gökçen Havalimanı'nda öğle saatlerinde pist üzerinde çok sayıda sığırcık görüldü. Bunun üzerine havalimanına iniş yapmak isteyen uçaklara iniş izni verilmedi. Kuşları uzaklaştırmak için yapılan çalışma nedeniyle uçaklar havada tur atmak zorunda kaldı.

3 UÇAK İSTANBUL HAVALİMANI'NA YÖNLENDİRİLDİ

Yakıt kritiğine giren Ajet'in Mardin-Sabiha Gökçen, Diyarbakır-Sabiha Gökçen ve Gaziantep-Sabiha Gökçen seferlerini yapan uçaklar İstanbul Havalimanı'na yönlendirildi. Bu arada görevliler pist üzerinde bulunan sığırcıkları uzaklaştırmak için uçuş trafiğini bir süre durdurdu.

KULE - PİLOT KONUŞMALARINA DA YANSIDI

Sığırcıkların pist üzerinden gitmesinin ardından uçuş trafiği yeniden açıldı. Piste bulunan sığırcıklar nedeniyle uçuş trafiğinin durması kule - pilot konuşmalarına da yansıdı.

Pilot: "Tahmini bekleme süremizi alabilir miyim" dedi.
Kule: "Efendim şuan operasyon devam etmiyor. Pist üzerinde yoğun bir kuş sürüsü var. Operasyon ne zaman açılacak bilemiyorum. Uygun olduğunda arayacağım" cevabını verdi.

Kaynak: İHA

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Atatürk Havalimanı Sabiha Gökçen İstanbul Uçak
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