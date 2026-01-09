Hava Trafiğine İran Engeli! THY, Ajet, Pegasus Seferleri Peş Peşe İptal Etti

Türk Hava Yolları (THY), İran'ın Tahran, Tebriz ve Meşhed şehirlerine bugün ve yarın yapılması planlanan toplam 17 uçuşun iptal edildiğini duyurdu. Aynı şekilde AJet ve Pegasus Havayolları da İran'a uçuşlarını durdurduğunu bildirdi.

THY'den yapılan açıklamada, "İran'da yaşanan bölgesel gelişmeler nedeniyle 9 Ocak Cuma ve 10 Ocak Cumartesi tarihli Tahran, Tebriz ve Meşhed şehirlerine planlanan toplam 17 seferimiz iptal edilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Uçuşların güncel durumunun "https://www.turkishairlines.com/tr-int/ucak-bileti/ucus-durumu/" internet adresinden takip edilebileceği kaydedildi.

AJET VE PEGASUS DA İRAN SEFERLERİNİ İPTAL ETTİ

İran'da yaşanan olaylar ve ortaya çıkan güvenlik sorunları nedeniyle AJet bugün ve yarın yapacakları seferleri iptal ettiğini duyurdu. Pegasus Havayolları da İran'a uçuşlarını durdurduğunu bildirdi.

Konuyla ilgili olarak AJet Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamada, "İran'daki bölgesel gelişmeler nedeniyle 09 Ocak Cuma ve 10 Ocak Cumartesi Tahran'a yapılması planlanan toplam 6 seferimiz iptal edilmiştir. Misafirlerimize seferlerin güncel durumuyla ilgili bilgilendirme yapılmaktadır" denildi.

Kaynak: AA

