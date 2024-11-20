Hava Şartları Hasadı Vurdu, Hepsi Tarlada Kaldı: Sivas'ta Üretici Kan Ağlıyor
Küresel ısınma ve iklim değişikliği, Sivas’taki lahana üreticilerini olumsuz etkiledi. Geçen yıl devasa boyutlara ulaşan Sivas lahanaları, bu yıl beklenen olgunluğa ulaşamayarak tarlada kaldı.
Kaynak: İHA
Sivas'ta ata tohumlarından yetiştirilen ve büyüklükleriyle bilinen lahanalar, bu yıl yeterli olgunluğa erişemedi. Soğuk havaların ardından sıcak geçen hava koşulları, lahanaların gelişimini engelledi. Lahana üreticileri, bu yıl verim alamadıklarını ve ürünlerin büyük kısmının tarlada kaldığını belirtti.
ÜRÜNLER TARLADA KALDI
Her yıl Mayıs ayında ata tohumu lahanalarını toprakla buluşturan üretici Ferhat Çobanoğlu, “Lahanalardan bu yıl istediğimiz verimi alamadık. Hayallerimiz seneye kaldı” dedi. Çobanoğlu, her yıl turşu ve sarma yapmak için kullanılan lahanaların bu yıl yağmur eksikliği nedeniyle büyümediğini ve tarlada kaldığını vurguladı.
"HAYALLERİMİZ SENEYE KALDI"
Sivas’taki tüm lahana yetiştiricilerinin mağdur olduğunu belirten Çobanoğlu, sözlerine şöyle devam etti:
"Havaların sıcak gitmesi, lahanaların bitlenmesine yol açtı. Ne kadar önlem alırsak alalım, lahanalar ot sardı. Tohumlar gitti, fideler güzelleşirken dolu yağdı. Sonrasında hava kurak geçti, yağmur yağmayınca lahanalar sarmadı. Irmakta ve kuyuda su var ama yağmurun verdiği etkiyi yaratmıyor. Yağmur yağmayınca işler olmadı, yapacak bir şey yok. Hayallerimiz seneye kaldı, inşallah seneye yeniden umutlanacağız. Geçen sene lahanalarımız devasa boyutlardaydı. Bu yıl ise nazar mı değdi bilemiyoruz ama olmadı. Seneye daha umutlu başlayacağız. Bu yıl tarlada kalan lahanaları traktörle süreceğiz."
Sivas'taki lahana üreticileri, bu yılın zorlu koşullarının ardından önümüzdeki yıl için yeniden umutlu bir şekilde yeni bir sezon başlatmayı planlıyor.