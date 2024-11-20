Hava Şartları Hasadı Vurdu, Hepsi Tarlada Kaldı: Sivas'ta Üretici Kan Ağlıyor

"HAYALLERİMİZ SENEYE KALDI"

Sivas’taki tüm lahana yetiştiricilerinin mağdur olduğunu belirten Çobanoğlu, sözlerine şöyle devam etti:

"Havaların sıcak gitmesi, lahanaların bitlenmesine yol açtı. Ne kadar önlem alırsak alalım, lahanalar ot sardı. Tohumlar gitti, fideler güzelleşirken dolu yağdı. Sonrasında hava kurak geçti, yağmur yağmayınca lahanalar sarmadı. Irmakta ve kuyuda su var ama yağmurun verdiği etkiyi yaratmıyor. Yağmur yağmayınca işler olmadı, yapacak bir şey yok. Hayallerimiz seneye kaldı, inşallah seneye yeniden umutlanacağız. Geçen sene lahanalarımız devasa boyutlardaydı. Bu yıl ise nazar mı değdi bilemiyoruz ama olmadı. Seneye daha umutlu başlayacağız. Bu yıl tarlada kalan lahanaları traktörle süreceğiz."