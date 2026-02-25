Hava Pilot Binbaşı İbrahim Bolat'tan Geriye Bu Video Kaldı: 'Göklerdeki İstikbalimiz İçin Buradayız'
Balıkesir 9. Ana Jet Üssü Komutanlığı filosuna ait F-16 uçağının görev uçuşu esnasında kaza kırıma uğramasıyla şehit olan Hava Pilot Binbaşı İbrahim Bolat'ın Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 2020 yılında yayınladığı yeni yıl videosunda yer aldığı ortaya çıktı. Şehit pilot videoda "Göklerdeki istikbalimiz için buradayız" ifadelerini kullanıyor.
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült
Balıkesir'de 9. Ana Jet Üssü'nden kalkan F-16 tipi savaş uçağı sabaha karşı kaza kırıma uğrayarak İzmir-İstanbul Otoyolu merkez ilçe Karesi'ye bağlı Naifli köyü kırsalında düştü. Kazada Hava Pilot Binbaşı İbrahim Bolat şehit oldu.
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 2020 yılında yayınladığı yeni yıl mesajında şehit hava Pilot Binbaşı İbrahim Bolat'ın da yer aldığı ortaya çıktı.
Şehit pilot videoda "Göklerdeki istikbalimiz için buradayız" ifadelerini kullanıyor.
Kaynak: İHA
Son Güncelleme: