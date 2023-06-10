Hava durumuna bakmadan dışarı çıkmayın: Bazı illerde güneş kavuracak, bazı illerde sağanak ıslatacak

10 HAZİRAN CUMARTESİ GÜNÜN HAVA DURUMU

10 Haziran Cumartesi günü Marmara ve Ege Bölgesi’nde güneşli havanın yanı sıra bulutlu bir havanın etkili olması bekleniyor. İç Anadolu, Karadeniz Bölgesi ve Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde gök gürültülü sağanak yağış ve yağmurun etkili olması bekleniyor, diğer yerlerde ise yağış beklenmiyor.