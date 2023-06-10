Hava durumuna bakmadan dışarı çıkmayın: Bazı illerde güneş kavuracak, bazı illerde sağanak ıslatacak
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün değerlendirmelerine göre hafta sonu sağanak yağışın yanı sıra güneşli ve bulutlu bir havanın etkili olacağı tahmin ediliyor.
Hafta sonunun gelmesiyle birlikte vatandaşlar hava durumunu merak ederken Meteoroloji Genel Müdürlüğü tahminlerini yayımladı.
10 HAZİRAN CUMARTESİ GÜNÜN HAVA DURUMU
10 Haziran Cumartesi günü Marmara ve Ege Bölgesi’nde güneşli havanın yanı sıra bulutlu bir havanın etkili olması bekleniyor. İç Anadolu, Karadeniz Bölgesi ve Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde gök gürültülü sağanak yağış ve yağmurun etkili olması bekleniyor, diğer yerlerde ise yağış beklenmiyor.
11 HAZİRAN PAZAR GÜNÜ HAVA NASIL OLACAK?
11 Haziran Pazar günü ise Marmara Bölgesi’nde yağış beklenmiyor. Ege Bölgesi’nde Uşak, Denizli, Muğla ve Afyonkarahisar illerinde sağanak yağış, diğer yerlerde ise güneşli bir hava bekleniyor.
İç Anadolu Bölgesi’nde Kırşehir, Aksaray, Niğde ve Konya, Isparta, Sivas illerinde yağış, diğer illerde ise yağış beklenmiyor.
Karadeniz Bölgesi’nde ise Amasya, Çorum, Tokat, Artvin, Gümüşhane, illerinde sağanak yağışın etkili olacağı tahmin ediliyor. Diğer yerlerde ise güneşli ve bulutlu bir hava etkili olacak.