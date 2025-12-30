Hava Durumu Alarm Veriyor! THY 61 Seferi İptal Etti

THY, doğu ve iç kesimlerde beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle 31 Aralık tarihli 61 seferi iptal etti.

Hava Durumu Alarm Veriyor! THY 61 Seferi İptal Etti
Türk Hava Yolları (THY) İletişim Başkanı Yahya Üstün, doğu ve iç kesimlerde beklenen hava muhalefeti nedeniyle 31 Aralık tarihli 61 seferin iptal olduğunu duyurdu.

Üstün, sanal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Ülkemizin doğu ve iç kesimlerinde beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle 31 Aralık tarihli 61 seferimiz karşılıklı olarak iptal edilmiştir. Yolcularımız, uçuş durumlarını ve bilet işlemlerine ilişkin seçenekleri turkishairlines.com ve mobil uygulamamız üzerinden takip edebilirler. Uçuş emniyeti önceliğimizdir. Anlayışınız için teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

