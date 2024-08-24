Hava Almak İçin Çıktığı Balkondan Düşüp Öldü!

İstanbul Bayrampaşa’da hava almak için evinin balkonuna çıkan Serkan Aksakal dengesini kaybederek yere düştü. Ağır yaralanan Aksakal, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Hava Almak İçin Çıktığı Balkondan Düşüp Öldü!

Bayrampaşa’da Kartaltepe Mahallesi'nde dün gece saatlerinde hava almak için evinin balkonuna çıkan Serkan Aksakal dengesini kaybederek korkuluklardan aşağıya düştü.

Komşularının durumu fark etmesinin ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yapmasının ardından ağır yaralanan Serkan Aksakal ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Yaralı Aksakal, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kaynak: İHA

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