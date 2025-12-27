Hatice Yalman'ın Ölümünde Kahreden Gerçek Ortaya Çıktı! Yardım Çağrısı İşareti Yapmış

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Tokat'ta Topçam Mahallesi Akşemsettin Caddesi'nde, 29 Mart 2025'te motosiklet kazası ihbarı üzerine bölgeye giden ekipler, Hatice Yalman (31) ve Mustafa Koç'u (42) yaralı buldu. Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Yalman hayatını kaybetti. Yapılan incelemede Yalman'ın vücudunda darp izleri tespit edildi. Olay yerine 400 metre mesafedeki Hazine Deresi kenarında bulunan kan izleri ve kanlı taşlar bulundu, soruşturma genişletildi.

Gözaltına alınan Mustafa Koç, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Polis ekipleri tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Mustafa Koç'a yardım ettikleri suçlamasıyla 7 kişi daha gözaltına alındı. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemede adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

İLK DURUŞMA YAPILDI

Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın ardından hazırlanan iddianameyle Mustafa Koç hakkında 'Nitelikli kasten öldürme', diğer 7 kişi hakkında ise 'kasten öldürmeye iştirak' ve 'Delileri yok etme' suçundan dava açıldı. Sanıklar, dün ilk kez hakim karşısına çıktı. Tokat 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nce görülen ilk duruşmaya tutuklu sanık Mustafa Koç, diğer sanıklar ve hayatını kaybeden Hatice Yalman'ın yakınları ve taraf avukatları katıldı.

'4,5 YILDIR DİNİ NİKAHLI KARIMDI'

Duruşmada savunma yapan tutuklu sanık evli ve 3 çocuk babası Mustafa Koç, Hatice Yalman ile 4,5 yıldır dini nikahla birlikte yaşadıklarını, olay günü alkollü olduğunu ve aralarında aldatma meselesi yüzünden tartışma çıktığını iddia etti. Koç savunmasında şu ifadeleri kullandı:

"Ben evden çıktım. Motosikletime bindim, giderken peşimden geldi. Motosikletin arkasına bindi. Tekel bayisine gittik. 2 tane daha bira aldım. Sonra olayın gerçekleştiği yere gittik ve burada beni ikna etmeye çalıştı. 'Ben seni aldatmadım' diye. 1 saat orada kaldık. Sızmışım. Kendime geldiğimde kanlar içindeydi. Ablamı aradım 'araba lazım eniştem beni alsın' dedim. Sonra telefonumun şarjı bitti. Kendisini motosiklete attım. Bulunduğum yerden inerken çukura düştük. Motosiklet devrildi. Yuvarlandık. Orada kalp masajı yaptım. Sonra evime götürdüm. Banyoya soktum. Öldüğünü düşünmüyordum. Bayıldığını düşündüm. Motosikletle hastaneye götürme imkanım yoktu. Banyoda suya tuttum. Nabzı yoktu. Evden çıkarmak için tekrar omzuma aldığımda düştü. Kafasını tekrar vurdu. İlk düştüğünde de nabzı yoktu. Arabanın arka koltuğuna yatırdım. Eniştem Ö.S.'ye beni motosikletle takip etmesini söyledim. Sonra olay yerine vardığımızda arabadan indirdim. Ambulansı oraya çağıracaktım. Ben şoku hiç atlatamadım. Eniştem Ö.S.'ye gitmesini söyledim. Ben yola çıkıp iki araç durdurdum. 'Kaza yaptım' dedim. Ambulanslarla bizi başka hastanelere götürdüler. Hastaneye polisler geldi. Öldüğüne inanamıyorum. Olayda diğer sanıkların hiçbirinin suçu yoktur. Olay tamamen anlattığım gibi oldu. Bu olay kaza ile oldu" diye konuştu.

MUSTAFA BANYODA 'PONÇİK' ÖLDÜ DİYORDU

Sanıklardan Mustafa Koç'un resmi nikahlı eşi N.K. ise duruşmada suçsuz olduğunu belirterek, "Bu olayda mağdur olan benim. İmam nikahlı olduklarını biliyordum. Ben 'ne halt yerlerse yesinler' dedim. 4 yıldır arkadaşlardı. Ben bir kadın olarak çok şey yaşadım. Aile apartmanında oturuyoruz. Olay günü çocuklarımla ben uyuyordum. Beni birinci kattaki ablasının evine çağırdılar. Ben de oraya gittim. Kadın banyodaydı. Mustafa yüzüne su tutuyordu. Bana 'elbise getir' dedi. Ben de 5'inci kattaki evime çıkıp elbise getirdim. Ben ambulansı göndermedim. Mustafa banyoda 'Ponçik' öldü diyordu. Sonra 'ben gidiyorum, kimsenin başı belaya girmesin' dedi. Ben sadece banyoda gördüm. Ölü müydü sağ mıydı bilmiyorum. Biz sadece Mustafa ile imza üzerinde evliyiz. Suçlamaları kabul etmiyorum" dedi.

'ÖMRÜM BİTENE KADAR DAVACIYIM'

Duruşmada Hatice Yalman'ın babası Duran Yalman ise "Mustafa Koç akşam bize geldi. Kızımı 'Konuşmamız gerekiyor' diyerek alıp götürdü. Benim çocuğumu Mustafa Koç öldürdü. Benim çocuğumu geri getirsin ben de davamdan vazgeçeyim. Ben şikayetçiyim. Ben sabahlara kadar uyuyamıyorum. Bunlar yalan konuşuyor. Benim çocuğumu Mustafa Koç, gazinolarda çalıştırarak evinin geçimini sağlıyordu. Kuran'a el bastı, yemin etti 'bir şey yapmayacağım' diye götürdü. Benim ömrüm bitene kadar davacıyım şikayetçiyim" diye konuştu.

Diğer tutuksuz sanıklar da suçlamaları kabul etmediklerini ifade etti.

KATLEDİLMEDEN 2 SAAT ÖNCE YARDIM İŞARETİ YAPMIŞ

Duruşma sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Yalman ailesinin avukatı Selinay Arslan, "Hatice Yalman kaza süsü verilerek, basit bir kasten öldürme mağduru değildir. Hatice Yalman canice ve vahşice katledilmiştir. Katledilmeden önce uluslararası literatürde yardım çağrısı olan işareti yapmıştır. Bu işareti katledilmeden 2 saat önce yapmıştır. Bu da yaşamış olduğu paniğin, korkunun göstergesidir. Tokat merkezde bir markette yapmıştır. Kasiyer bunu anlamıyor. Yardım işareti bulunabileceği anda yardım çağrısı talep ediyor. Karşı taraf anlamadığı ya da görmediği için Hatice Yalman hayattan kopartılıyor" dedi.

DURUŞMA ERTELENDİ

Mahkeme heyeti, sanıkların mevcut hallerinin devamına karar vererek, savcılık mütalaasının verilmesi için duruşmayı 13 Şubat 2026'ya erteledi.

Kaynak: DHA