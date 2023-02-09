Hatayspor'un kabus gibi saatleri: Pencereden atladı, yağmurda yalın ayak yürürken bulundu

Takımın yıldız isimlerinden Christian Atsu ve Sportif Direktör Taner Savut’tan hâlâ haber alınamıyor. Önceki gün Atsu’nun enkazdan çıkarıldığına dair bazı iddialar vardı, ancak bu bilgiler teyit edilemedi. Atsu’dan da Taner Savut’tan da henüz haber alınabilmiş değil. İki isim için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.