Hatay'daki Orman Yangını Kontrole Alındı

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

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Hatay'daki Orman Yangını Kontrole Alındı
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Narlıca Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın rüzgarın da etkisiyle zeytinlik ve makilik alana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü personeli, Büyükşehir Belediyesi ekipleri, 3 helikopter, 10 arazöz, 2 su tankeri ve 52 personel sevk edildi.

Hatay'daki Orman Yangını Kontrole Alındı - Resim : 1

Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın sonrası bölgede soğutma çalışması devam ediyor. Öte yandan Hatay Orman Bölge Müdürü İlkay Günay, yangın bölgesinde incelemelerde bulundu.

Kaynak: AA

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