Hatay'daki Orman Yangını Kontrole Alındı

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı. Ekipler, iki farklı noktada çıkan yangını kontrol altına aldı.

Hatay'ın Kırıkhan ilçesine bağlu Alibeyçağıllı Mahallesi'nde öğle saatlerinde, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Ormandan yükselen dumanları fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, iki farklı noktada çıkan yangına kısa sürede müdahale etti.

Rüzgarın da etkisiyle yayılan yangın, 3 arazöz, 15 jandarma personeli ve 20 güvenlik korucusunun müdahalesiyle 1,5 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Ekiplerin soğutma çalışmasına devam ettiği yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı

Kaynak: DHA

Hatay Yangın
