Hatay'daki 659 yıllık Aziz Aziz Georgios Kilisesi tarihi statüsünde değilmiş; yıkım kararı verildi!

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 44 bini aşkın insan hayatını kaybederken birçok tarihi yapı da deprem de hasar gördü.

Hatay, Altınözü, Sarılar Köyü'ndeki Aziz Georgios Kilisesi de hasar gören yapılar arasında yer aldı. Ağır hasar alan tarihi yapı için yıkım kararı çıktı.

659 yıllık kilisenin tarihi eser statüsünde yer almadığı belirtildi.

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, tarihi eserin yıkım kararının hemen kaldırılması gerektiğini söyleyerek "659 yıllık Hatay Aziz Georgios Kilisesi’ni tarihi eser statüsüne almayarak yıkım kararını kim vermişse acilen dursun. Bugüne kadar tescillenmemesi incelenmeli Daha 2 senelik restorasyona rağmen hasar alması yanlış restorasyondan Cinayet olur! yapı acilen tescillenmeli" dedi.