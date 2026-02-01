Hatay’da Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 12 Tutuklama

Hatay’da gerçekleştirilen yasa dışı bahis operasyonunda, hesaplarında toplam 1 milyar 699 milyon 739 bin 815 TL’lik para hareketi tespit edilen şüphelilerden 12’si tutuklanırken, 4 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Hatay’da Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 12 Tutuklama
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Hatay’da yasa dışı bahis faaliyetlerine yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan 19 şüpheliden 12’si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri “suç işlemek amacıyla örgüt kurma” ve “örgüt üyeliği” suçları kapsamında yasa dışı bahis ağını deşifre etmek için kapsamlı bir çalışma yürüttü.

YAKLAŞIK 1,7 MİLYAR LİRALIK PARA TRAFİĞİ

MASAK raporları doğrultusunda yapılan incelemelerde, bazı şüphelilere ait hesaplarda toplam 1 milyar 699 milyon 739 bin 815 liralık para hareketi tespit edildi. Bu işlemlerin, yasa dışı bahis sitelerine ait paraların aktarılması amacıyla gerçekleştirildiği belirlendi.

19 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar düzenleyen ekipler, aralarında örgüt liderinin de bulunduğu 19 kişiyi gözaltına aldı.

Kaynak: AA

Etiketler
Hatay yasa dışı bahis
Şanlıurfa’da Taşlı Sopalı Arazi Kavgası Kamerada! 7 Yaralı Şanlıurfa’da Taşlı Sopalı Arazi Kavgası Kamerada! 7 Yaralı
Kayseri’de Dehşete Düşüren Olay! 17 Yaşındaki Çocuk Kanlar İçerisinde Bir Binaya Sığındı Kayseri’de Dehşete Düşüren Olay! 17 Yaşındaki Çocuk Kanlar İçerisinde Bir Binaya Sığındı
Bunu Yapanların Beyni Yaşlanmıyor! 30 Bin Kişiyle Kanıtlandı Bunu Yapanların Beyni Yaşlanmıyor! 30 Bin Kişiyle Kanıtlandı
Kadıköy’de Skandal! Yaşananlara Dayanamadı Apar Topar Stadı Terk Etti Kadıköy’de Skandal! Stadı Apar Topar Terk Etti
ÇOK OKUNANLAR
Antalya'da Yolcu Otobüsü Devrildi: 9 Ölü, Çok Sayıda Yaralı Var Yolcu Otobüsü Faciasında Can Kaybı Yükseldi
Gökyüzünde Alarm! İstanbul Çıkışlı AJet Uçağı Acil Kodla Ankara’ya İndi İstanbul Çıkışlı AJet Uçağı Acil Kodla Ankara’ya İndi
Kayseri’de Dehşete Düşüren Olay! 17 Yaşındaki Çocuk Kanlar İçerisinde Bir Binaya Sığındı Kayseri’de Dehşete Düşüren Olay! 17 Yaşındaki Çocuk Kanlar İçerisinde Bir Binaya Sığındı
BDDK Düğmeye Bastı: Kredi Kartı ve Kredilerde Kritik Düzenleme BDDK Düğmeye Bastı: Kredi Kartı ve Kredilerde Kritik Düzenleme
Yaşlılık Sigortası Geliyor: Devlet Destekli Yeni Model Yolda! İşte Detaylar… Yaşlılık Sigortası Geliyor: Devlet Destekli Yeni Model Yolda! İşte Detaylar…