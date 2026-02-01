Hatay’da Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 12 Tutuklama

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Hatay’da yasa dışı bahis faaliyetlerine yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan 19 şüpheliden 12’si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri “suç işlemek amacıyla örgüt kurma” ve “örgüt üyeliği” suçları kapsamında yasa dışı bahis ağını deşifre etmek için kapsamlı bir çalışma yürüttü.

YAKLAŞIK 1,7 MİLYAR LİRALIK PARA TRAFİĞİ

MASAK raporları doğrultusunda yapılan incelemelerde, bazı şüphelilere ait hesaplarda toplam 1 milyar 699 milyon 739 bin 815 liralık para hareketi tespit edildi. Bu işlemlerin, yasa dışı bahis sitelerine ait paraların aktarılması amacıyla gerçekleştirildiği belirlendi.

19 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar düzenleyen ekipler, aralarında örgüt liderinin de bulunduğu 19 kişiyi gözaltına aldı.

Kaynak: AA