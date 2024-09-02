Hatay'da Üreticiyi Sevindiren 100 Yıllık Hasat Başladı
Hatay'ın Arsuz ilçesinde, depremin etkilediği bölgelerde zeytin hasadı başladı. 100 yıllık zeytin ağaçlarından elde edilen sofralık halhalı zeytinin kilosu, bu yıl 70 liradan satışa sunulurken, tarım işçileri günlük 1000 TL kazanç sağlıyor.
Arsuz'un Kurtbağı Mahallesi'nde zeytin hasadı, asrın felaketinin ardından hayata tutunmaya çalışan yerel üreticiler için umut verici bir gelişme oldu. Sezer Kala ve ailesi, 30 dönümlük arazilerinde zeytin üretimine devam ediyor.
Sezer Kala, sabah erken saatlerde başlayan hasat çalışmalarının hava koşullarına göre şekillendiğini belirtti.
Kala, "Ağustos ayında başladığımız zeytin hasadı, Kasım ve Aralık aylarına kadar devam eder. Kendi ektiğimiz zeytinlerin yanı sıra dededen kalan 100 yıllık ağaçlarımız da var. Hasat sonrası işçilerimizin günlük kazancı masraflarla birlikte bin TL civarında. Sabah altıda başladığımız çalışmalara, hava sıcak olduğu için saat 13.00-14.00'e kadar devam ediyoruz. Bu yıl mahsul ve kalibrasyon oldukça iyi, hasattan memnunuz. Zeytinleri topladıktan sonra elekten geçirip sınıflandırarak kırma makinasında işliyoruz. Talebe göre, zeytinleri çeşitli bidon ve pet şişelere koyuyoruz. Şu anda ayırma işlemi yapmadan satışı yapılan zeytinin kilogramı 70 TL'den satılmakta" dedi.