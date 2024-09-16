Hatay'da Trafikte Dehşete Düşüren Anlar! Tartıştığı Sürücüye Bıçak Çekti

Antakya'da halk otobüsü şoförü O.K., trafikte yolunu kesen otomobil sürücüsüne bıçakla saldırdı. Otobüs şoförü toplu taşıma aracı kullanmaktan men edildi.

Hatay'da Trafikte Dehşete Düşüren Anlar! Tartıştığı Sürücüye Bıçak Çekti

Hatay'ın Antakya ilçesi Üzümdalı mevkisinde 14 Eylül'de kimliği belirlenemeyen otomobil sürücüsü, sol şeritten gelip, seyir halindeki özel halk otobüsünün önünde durdu. Özel halk otobüsü şoförü O.K. de otomobilin arkasında son anda durdu. Otomobilden inen sürücü, otobüs şoförüne küfretti. Bunun üzerine eline bıçak alıp, otobüsten inen O.K., otomobil sürücüsüne saldırdı.

Otobüsten ve yoldan geçerken duran çevredekiler araya girip, O.K.'yi engelledi. Tekrar otobüse binen O.K. ile otomobil sürücüsü olay yerinden ayrıldı. Otobüsün güvenlik kamerasına yansıyan tartışma, sosyal medyada paylaşıldı. Bunun üzerine O.K., toplu taşıma aracı kullanmaktan men edildi.

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Kaynak: DHA

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