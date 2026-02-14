Hatay’da Su Dolu Çukura Düşen Çocuk Kurtarılamadı

Hatay'ın Hassa ilçesinde boş arazide arkadaşlarıyla oynayan Suriyeli çocuk, yağmur sularıyla dolan 1.5 metrelik çukura düştü. Vatandaşların çabasıyla sudan çıkarılan çocuk hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Akbez Mahallesi’nde meydana geldi. Arkadaşlarıyla boş arazide oynayan kimliği tespit edilemeyen Suriye uyruklu çocuk, yağmur nedeniyle su biriken 1,5 metre derinliğindeki çukura düştü.

Çocuğun düştüğünü fark edip, kurtarmak isteyen vatandaşlar, suyun içine girdi. Çocuğu sudan çıkarıp, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde çocuğun öldüğü belirlendi. Jandarmanın olay yerinde yaptığı incelemenin ardından çocuğun cansız bedeni, otopsi için Hatay Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Çocuğun kimliği, otopsi ve soruşturmayla belli olacak.

Kaynak: DHA

