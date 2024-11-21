Hatay'da Son Hasat Yapıldı: Fiyatlar Uçtu, Kilosu 120 Liradan Satılıyor
Hatay’ın bereketli topraklarında yetişen ve kendine has aromasıyla tanınan çilekte sezonun son hasadı gerçekleştirildi. Depremle sarsılan bölgedeki üreticiler, tarımsal faaliyetlerle yeniden ayağa kalkmaya çalışıyor. Yılın ilk hasadında 40 TL’den alıcı bulan çileğin fiyatı, sezon sonunda 120 TL’ye kadar yükseldi.
Kaynak: İHA
Hatay’ın Yayladağı ilçesinde üretilen çilek, lezzeti ve kalitesiyle dikkat çekiyor. Ürün, yurt dışına da ihraç edilerek bölge ekonomisine önemli katkı sağlıyor. Çilek üreticilerinden Haldun Hastacı, Tutlubahçe Mahallesi'ndeki 25 dönümlük arazisinde son hasadı yaptı. Hastacı, ilk ve son hasadın oldukça bereketli geçtiğini belirterek, sezonun başarılı bir şekilde tamamlandığını ifade etti.
“Bu yıl çilek sezonumuz oldukça iyiydi. Sezon başında çilek fiyatı 30-40 TL arasında değişiyordu. Şimdi ise 100-120 TL arasında alıcı buluyor. Yıl boyunca kaliteli ve lezzetli çilek ürettik,” diyen Hastacı, yeni sezon için hazırlıkların da sürdüğünü sözlerine ekledi.
DON VURANA KADAR HASAT DEVAM EDECEK
Bölgede çilek üreticiliği yapan bir diğer çiftçi Ömer İleri, sezon boyunca hasatların verimli geçtiğini ifade etti. “Sezon sonunda bir geçiş dönemi yaşadık, ardından hasat yeniden başladı. Yılın son hasadı, hava koşulları elverdiği sürece, çileklere don vurana kadar devam edecek,” diyen İleri, bu yılın üreticiler açısından umut verici olduğunu dile getirdi.
DEPREMZEDELERİN MÜCADELESİ
Asrın felaketi olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ağır şekilde etkilediği Hatay’da, çiftçiler tarımsal faaliyetleriyle yeniden toparlanmaya çalışıyor. Ürün çeşitliliği bakımından öne çıkan Hatay’da çiftçiler, üretimlerini sürdürerek hem ekonomik hem de psikolojik yaralarını sarmaya devam ediyor.
Yayladağı çileği, hem yerel pazarda hem de uluslararası arenada beğeni toplamaya devam ederken, bölgedeki üreticiler yeni sezon için umutla hazırlıklarını sürdürüyor.