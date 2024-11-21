Hatay'da Son Hasat Yapıldı: Fiyatlar Uçtu, Kilosu 120 Liradan Satılıyor

DEPREMZEDELERİN MÜCADELESİ

Asrın felaketi olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ağır şekilde etkilediği Hatay’da, çiftçiler tarımsal faaliyetleriyle yeniden toparlanmaya çalışıyor. Ürün çeşitliliği bakımından öne çıkan Hatay’da çiftçiler, üretimlerini sürdürerek hem ekonomik hem de psikolojik yaralarını sarmaya devam ediyor.

Yayladağı çileği, hem yerel pazarda hem de uluslararası arenada beğeni toplamaya devam ederken, bölgedeki üreticiler yeni sezon için umutla hazırlıklarını sürdürüyor.