Hatay'da Sabaha Karşı Korkutan Deprem!
Hatay Kırıkhan'da saat 03.57'de 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) aktardığına göre; Hatay'da saat 03.57'de merkez üssü Kırıkhan olan 3.9 büyüklüğünde bir deprem yaşandı.
Depremin derinliği 5,7 kilometre olarak ölçüldü.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) August 20, 2024
Büyüklük:3.9 (Ml)
Yer:Kırıkhan (Hatay)
Tarih:2024-08-20
Saat:03:57:42 TSİ
Enlem:36.51667 N
Boylam:36.36611 E
Derinlik:5.07 km
Detay:https://t.co/579PZlCx6i@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 3.8; derinliğini 3.0 kilometre olarak bildirdi.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) August 20, 2024
KURTLUSARIMAZI-KIRIKHAN (HATAY) https://t.co/dscT9jWbuA
20.08.2024, 03:57:41 TSİ
Büyüklük: 3.8
Derinlik: 3.0 km#Kandilli
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