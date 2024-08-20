Hatay'da Sabaha Karşı Korkutan Deprem!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) aktardığına göre; Hatay'da saat 03.57'de merkez üssü Kırıkhan olan 3.9 büyüklüğünde bir deprem yaşandı.

Depremin derinliği 5,7 kilometre olarak ölçüldü.

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 3.8; derinliğini 3.0 kilometre olarak bildirdi.