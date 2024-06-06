Hatay'da rezerv alanına karşı çıkan depremzedelere polisten sert müdahale! Gözaltılar var

Hatay'ın Aksaray, Saraykent, Akasya mahallelerinde yaşayan depremzedelerin rezerv alanına karşı yaptıkları eyleme polis müdahale etti, 4 kişi gözaltına alındı.

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Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin büyük yıkıma yol açtığı Hatay’da evleri hasarsız ve az hasarlı olarak tespit edilen Antakya ilçesine bağlı Aksaray, Saraykent ve Akasya Mahallesi sakinleri, mahallelerinin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından rezerv alan kapsamına alınmasını istemiyor.

Mahalle sakinleri, rezerv alana karşı eylem yaptı. Petrol ofisi önünde toplanan depremzedelere polis müdahale etti, 4 kişi gözaltına alındı.

"BİZ SİZE OY VEREN İNSANLARIZ, BÖYLE Mİ OLACAKTI HALİMİZ"

Polisin müdahalesini kameraya alan bir depremzede, "Biz bir şey yapmadık, bakın devlet nasıl saldırıyor. Devlet bize haksızlık yapıyor, polisleri bile bize haksızlık yapıyor. Arkadaşlarımızı zorla darp ederek götürmeye çalışıyorlar. Hakkımızı savunuyoruz diye bizi döverek darp ederek götürmeye çalışıyorlar. Biz burada bir şey yapmadık, sadece konuşma yapacaktık. Bize böyle zorbalık yaptılar. Sayın Cumhurbaşkanımız biz de size oy veren insanlarız, böyle mi olacaktı bizim halimiz..." diye tepki gösterdi.

Kaynak: ANKA

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Hatay Depremzede rezerv Polis
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