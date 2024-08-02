Hatay'da Panik Dolu Anlar: Elektrik Tellerinde Patlama Meydana Geldi

Hatay'ın Arsuz ilçesi Karaağaç Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi'nde üzerinde bulunan elektrik tellerinde hava sıcaklığının etkisiyle genleşme yaşandı. Genleşmenin etkisiyle kopan elektrik tellerinde patlama meydana geldi.

Vatandaşları tedirgin eden patlama, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Elektrik hattında yaşanan arıza ekipler tarafından giderilerek mahalleye yeniden elektrik verildi.

Elektrik tellerinde yaşanan kopmayı ihbar hattına bildirdiğini ifade eden Rıdvan Kurt (37), "Geçen hafta salı günü kablo tekrar koptu. Yine kendimizce tedbirler aldık. Yolu trafiğe kapattık. Bu sefer daha kalın kablo taktılar umarım bundan sonraki süreçlerde kablo yine kopmaz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA