Hatay'da Otomobil ile Motosiklet Çarpıştı: 2 Yaralı

Hatay'da otomobil ile motosikletin çarpışmasını sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

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Hatay'da Otomobil ile Motosiklet Çarpıştı: 2 Yaralı

Hatay Dörtyol ilçesi Altınçağ Mahallesi'nde meydana geldi. Cadde üzerinde otomobil ile motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet ve otomobil sürücüsü yaralandı.

Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine emniyet güçleri ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ambulans ile Dörtyol Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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