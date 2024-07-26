Hatay'da Otomobil Elektrik Direğine Çarptı: 1 Ölü

Hatay Erzin'de bir otomobil yol kenarındaki elektrik direğine çarptı. Otomobilin sürücüsü kazada hayatını kaybetti.

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Hatay'da Otomobil Elektrik Direğine Çarptı: 1 Ölü

Hatay Erzin-Dörtyol kara yolunda saat 15.30 sıralarında kaza meydana geldi. Musa Aslan’ın virajda kontrolünü yitirdiği 31 V 5123 plakalı otomobil, yol kenarındaki beton elektrik direğine çarptı. İhbarla kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaptığı kontrolde Aslan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Acı haberi alıp kaza yerine gelen yakınları sinir krizi geçirdi. Musa Aslan'ın cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Kaynak: DHA

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