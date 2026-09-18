Hatay’da Orman Yangını: Ekipler Havadan ve Karadan Seferber Oldu

Hatay'ın Dörtyol ilçesindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangını kontrol altına almak için söndürme helikopterleri ve çok sayıda arazözle havadan ve karadan yoğun bir müdahale başlatıldı.

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Hatay’da Orman Yangını: Ekipler Havadan ve Karadan Seferber Oldu
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Hatay'ın Dörtyol ilçesine bağlı Karakese Mahallesi Gürleyik mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye 2 söndürme helikopteri, 8 arazöz, 75 orman işçisi, 6 teknik personel ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangının kontrol altına alınması için ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

Kaynak: AA

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