Hatay’da Orman Yangını: Ekipler Havadan ve Karadan Seferber Oldu
Hatay'ın Dörtyol ilçesindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangını kontrol altına almak için söndürme helikopterleri ve çok sayıda arazözle havadan ve karadan yoğun bir müdahale başlatıldı.
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Hatay'ın Dörtyol ilçesine bağlı Karakese Mahallesi Gürleyik mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye 2 söndürme helikopteri, 8 arazöz, 75 orman işçisi, 6 teknik personel ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangının kontrol altına alınması için ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.
Kaynak: AA
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