Hatay’da Orman Yangını
Antakya Fırnız Yaylası'nda çıkan orman yangınına, Orman Bölge Müdürlüğü, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri karadan müdahale ediyor. Yangını kontrol altına almak için 7 arazöz, 4 su tankeri ve yaklaşık 66 personel sahada mücadele ediyor.
Hatay’da ormanlık alanda çıkan yangına ekipler karadan müdahale ediyor.
Yangın, Antakya ilçesi Fırnız yaylası mevkiinde meydana geldi. Yangının ihbarı üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin karadan müdahalesi kısa sürede başladı.
Yangına; Orman Bölge Müdürlüğüne ait 7 arazöz, 4 su tankeri, yaklaşık 43 personel; Hatay Büyükşehir Belediyesinden 2 itfaiye aracı, 2 su tankeri, 3 iş makinesi, 13 personel; AFAD’dan 3 araç, 10 personel; karayollarından 1 greyder; jandarmadan 1 ekip müdahale ediyor.
Kaynak: İHA